Adiós a «Velvet»: se despide la serie que ha marcado una época

Reconciliaciones, reencuentros, una boda, una familia que crece y lágrimas de alegría. «Una historia para recordar», el especial navideño que cierra el universo «Velvet», da al público una oportunidad para despedirse de los personajes que han vivido seis años en estas galerías. «Va a cumplir las expectativas de los fans que nos acompañan desde el principio», anticipa Javier Rey, coprotagonista junto con Marta Hazas de «Velvet Colección», segunda etapa de una serie que comenzó con el amor imposible entre Alberto (Miguel Ángel Silvestre) y Ana (Paula Echevarría).

La venta de las galerías a «una gran marca de ropa gallega» y la necesidad de hacer una gran fiesta de despedida es una excusa para juntar en un epílogo dirigido por Gustavo Ron a todos los actores que han desfilado por la tienda, desde su apertura en 2014 en Antena 3 hasta su clausura mañana en Movistar+ (y hoy a las 22.00 en #0): Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Cecilia Freire, Maxi Iglesias, Marta Hazas, Javier Rey, Asier Etxeandía, Adrián Lastra, Diego Martín, Llorenç González, Fernando Guallar, Marta Torné, Andrea Duro, José Sacristán, Aitana Sánchez-Gijón, Adriana Ozores, Imanol Arias y Toni Agustí. «No nos hemos dejado de ver en la vida real, así que no hemos tenido ese momento de reencuentro sorpresa» , recuerda Hazas.

«Cuando estábamos todos en las galerías nos acordábamos de un montón de cosas. Ha sido un poco de abuelos cebolleta », bromea. Eso sí, al verlo con Paula Echevarría, reconocen que ambas acabaron «moqueando». «Yo lloré en mi última secuencia. Fue muy emotivo», añade Echevarría, a la que no dejaron quedarse con el vestido rojo de Ana y se conformó con un avioncito de papel.

Haciendo balance, todos coinciden en que hay «un antes y un después» de «Velvet», en sus carreras y en la ficción española. «Acertó en su frescura y en no encorsetarse a su época», plantea Rey. «Es pionera entre las series con muy buena factura. Luego era fácil identificarte con las historias, todas con una trama amorosa de fondo», añade Hazas, que reconoce que Javier Rey ha sido «el novio que más le ha durado» en ficción. «Profesionalmente, ha tenido un reconocimiento fuera que nos ha abierto muchas puertas. A mí, la del cine», dice Echevarría. «Lo veíamos en redes sociales, nos escribían de todo el mundo. Todavía no estaban tan extendidas las plataformas y flipábamos. No me imagino lo que debe ser para los de “La casa de papel”», admite la actriz tras la fiesta celebrada en el Teatro Barceló.

Aunque quede cierta nostalgia, hacía falta un punto final. «Podemos alargar el chicle, pero merecía un chimpún de verdad . Lloramos todos y ahora nos leemos el siguiente libro , no otro tomo de este », zanja Adrián Lastra.