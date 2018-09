Úrsula Corberó: «Es muy español eso de apreciar más lo de fuera que lo de aquí»

Actualizado 27/09/2018 a las 03:23

En 2008, su papel de Ruth Gómez en la exitosa «Física o química» le hizo saltar a la primera línea de la televisión nacional. Una década más tarde, Úrsula Corberó (Barcelona, 1989) es una estrella en todo el mundo gracias a «Isabel», «Gran Reserva», «La embajada» y especialmente, a «La casa de papel», que ha llevado su nombre a la cima del producto audiovisual patrio.

No en vano, Corberó es la segunda española que más seguidores tiene en Instagram: casi seis millones. Solo la supera Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, con 7,4. Inmersa en el rodaje de la nueva temporada de «La casa de papel», la joven actriz es una de las caras nuevas de la segunda entrega de episodios de «Snatch», que se estrenó este miércoles en España con un doble episodio a través de Orange Series, el canal de ficción exclusivo de Orange TV.

La ficción, propiedad de Sony, creada por Alex de Rakoff e inspirada en la película homónima de Guy Ritchie -con el agregado de «cerdos y diamantes»-, está protagonizada por Rupert Grint, Luke Pasqualino y un peculiar grupo de rateros a su servicio que, sin comerlo ni beberlo, se ven inmersos en un multimillonario robo de lingotes de oro. La banda llega a España, en concreto a Málaga, donde se desarrolla toda la acción de la segunda temporada de la serie, producida por Sony y su plataforma Crackle.

Más allá de la ciudad andaluza, el toque español de «Snatch» también lo ponen actores patrios de primer orden, como Tristán Ulloa y Corberó. En la línea de «La casa de papel», la joven no abandona la «mala vida» en «Snatch», donde se pone al servicio de Grint, Pasqualino y los suyos, enfundada en un característico mono bermellón que recuerda al que porta Tokio, su personaje en la ficción de Atresmedia y Netflix. «¡No hay manera de despegarme del rojo!», bromea la actriz. En la ficción de De Rakoff, la actriz interpreta a Inés, una «conductora profesional». «Es una chica de apariencia fuerte, una mujer poderosa que no se deja pisotear. Un poco una «femme fatale», una «driver», pero que usa tacones de doce centímetros de aguja. Eso habla por sí solo de lo que es la serie en sí», explica Corberó a ABC, invitado al rodaje de la serie en la Costa del Sol.

Tarantino de fondo

La acción de «Snatch» se desarrolla «dentro de una atmósfera muy gamberra». «La serie permite reírte de todo en cualquier momento. Es todo muy espectacular, muy disparatado. Parece sacada de una película de Tarantino», expresa la intérprete, que incide en la esencia de la ficción. «La estética aquí hace mucho. Es fundamental para entender todo», agrega. «La casa de papel», por cierto, estaba inspirada en otra película de Tarantino, «Reservoir dogs».

Pese al éxito internacional de la ficción de Álex Pina, la actriz explica que su rol en la serie española no tuvo que ver en su presencia en «Snatch». «Cuando me cogieron para esta serie, “La casa de papel” todavía no lo había “petado”. Es más, mientras estábamos haciendo las pruebas de peluquería, De Rakoff me dijo: “Te he visto en Instagram con un pelo que me encanta”… ¡y era el de Tokio, pero él no sabía quién era!», confiesa Corberó, que reconoce que ha tenido que trabajar mucho con el idioma para ponerse al servicio de los rateros de «Snatch». «En enero, cuando me ficharon aquí, no hablaba casi inglés. Al principio tenía miedo, pero después lo saqué», cuenta la actriz.

A pesar de estar metida en una banda criminal tanto en «Snatch» como en «La casa de papel», la intérprete aprecia un sinfín de diferencias entre ambos grupos. «No tienen nada que ver. Los de “Snatch” tienen mucha clase, mientras que los de “La casa de papel” eran todos unos muertos de hambre que estaban en las últimas, desesperados y sin nada que perder. En esta serie nunca se pierde la compostura, pero en la otra estábamos todos hechos una mierda», relata Corberó, fascinada con la posibilidad de haber rodado «cinco meses» en el sur de España. «Lo que más amo de Málaga es la gente. Aquí todo el mundo es muy cercano y parece que te conocen de toda la vida», expresa la joven.

A pesar de su «humor muy inglés», la intérprete es optimista al hablar de las posibilidades de «Snatch» en España. «Tiene todo para gustar a la gente. Porque además, en esta segunda temporada cuenta con muchos actores nacionales», destaca. Además de ella y de Ulloa, en la ficción participan caras conocidas para el público como Jordi Vilches, Pau Poch, Rubén Ochandiano, Christian Rodrigo y Hovik Keuchkerian.

En ese sentido, la intérprete reflexiona acerca del poco valor que, en ocasiones, los propios españoles le dan al producto nacional. «Hay gente que ha visto ahora “La casa de papel” y les ha fascinado, pero que en su momento no la vieron solo porque era española. Es flipante que pase esto. Es muy de aquí eso de apreciar más lo de fuera que lo nuestro», comenta la actriz, que aplaude las posibilidades que, a ella y sus compañeros, puede ofrecerles «Snatch». «Vamos a salir todos beneficiados por salir en una serie como esta, que no es española al uso», concluye.