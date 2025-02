Rebecca Romijn en 'Star Trek: Strange New Worlds'

El universo interminable de Star Trek La saga recupera al Capitán Pike y Spock en la serie ‘Strange New Worlds’, disponible en SkyShowtime y que ha anunciado hoy segunda temporada Veinte curiosidades sobre 'Star Trek', que reaparece 55 años después de su estreno

Con ‘Star Trek: Strange New Worlds’, ya disponible en SkyShowtime y que ha anunciado hoy segunda temporada, la franquicia vuelve al pasado con una serie considerada, de manera cuántica, como un derivado de ‘ Star Trek : Discovery’. De regreso a casa en el Enterprise reaparecen compañeros de viaje familiares y desconocidos. ‘Strange New Worlds’ es de naturaleza episódica, con problemas que se pueden establecer y superar en un capítulo. Las tramas reflejan problemas sociales contemporáneos con templos y bibliotecas extraterrestres, discursos inspiradores y hasta una epidemia masiva.

La serie recupera al Capitán Pike, interpretado por Anson Mount, a un joven Spock (Ethan Peck) y a Una Chin-Riley, conocida como Número Uno, a la que da vida Rebecca Romijn. «Vamos a verla tomar el mando y ser más protagonista de las Guerra Eugenésicas», cuenta la actriz, que no es ajena a interpretar a una mutante, ya que dio vida a Mística en las películas de ‘X-Men’ durante más de una década. «Pueden parecer experiencias similares, pero son dos personajes muy diferentes», recalca.

Para Romijn, lo mejor de esta oportunidad es darle dimensión a un personaje que apenas había tenido recorrido. «Me he divertido mucho creándola porque no aparecía demasiado en la serie original. Ha sido una gran oportunidad porque ‘Star Trek’ es una gran plataforma para contar historias y al ser episodios independientes, cada uno brinda la posibilidad de enviar mensajes importantes», revela la intérprete. Aunque, de alguna manera, ella es un misterio para el resto del equipo. «Los guionistas me plantearon esa idea desde el principio, y pensé que era un elemento muy interesante para desarrollar el personaje. Nosotros vamos a seguir explorando ese aspecto del personaje a lo largo de la temporada», admite Romijn, fan de la saga desde que su madre se la enseñó con 8 años.