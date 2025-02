«La unidad»: «Se hace muy poca ficción sobre lo bueno de nuestra sociedad»

«España es líder de detenciones yihadistas del mundo», cuentan los creadores de «La unidad», Dani de la Torre (también director) y Beto Marini (guionista, en colaboración con Amèlia Mora ), que han completado una de las grandes series españolas del año. Movistar+ ofrece desde hoy sus seis capítulos de golpe, incluso para los no clientes, en la página web movistar.es/lite .

«Es cierto que somos un país de paso, pero la Policía española está en contacto permanente con la CIA, el Mossad y las agencias de inteligencia de todo el mundo y es un cuerpo muy respetado», añaden los autores, que pasaron dos años entre ellos, con acceso directo a los profesionales y a su trabajo. «No pidieron nada. Al contrario, les dábamos los guiones y nos decían que no nos cortáramos y contáramos lo que habíamos visto», desvela De la Torre.

Como en la serie francesa «Oficina de infiltrados» , también tuvieron alguna idea demasiado cercana a la realidad. «Sobre todo de modus operandi de algún terrorista y cosas que eran muy sensibles», relata el director. Su compañero precisa el tiro: «No vamos a contarlo, pero escribimos algo que hacían los terroristas y nos parecía una fantasía y no lo era... Nos dijeron que hicéramos lo que quisiéramos, pero estaba pasando y les estaba volviendo locos».

Cambio radical de imagen

«Cuando entramos en Canillas -cuartel central del equipo policial- nos dijeron que esto no funcionaba como ‘Harry el sucio’ o ‘Arma letal’ . Eran más como ‘Ocean’s eleven’ . Vimos una labor muy especializada, tranquila, con una gran camaradería», agrega Marini. «Nos sorprendió mucho a nivel de organización y de preparación. Es gente que habla cinco idiomas y conoce el mundo árabe, con estudios sobre el Islam. La imagen que tenía sobre la Policía cambió radicalmente. Ellos creen que la sociedad española tiene que conocer cómo trabajan. Se hace muy poca ficción sobre lo bueno de nuestra sociedad. También es verdad que no siempre surge una colaboración tan potente. A partir de ahora creo que se animarán más colectivos a abrir sus puertas para que se cuenten sus entresijos», augura De la Torre.

«Luego está esta esa dicotomía de tener que ocultar lo que son dentro de la sociedad. Cuentan que tienen chats de padres del colegio donde ponen a parir a la Policía y no pueden decir nada. Es algo especial. Esa dualidad creo que no se ha visto todavía en nuestra ficción», asegura el director de «El desconocido».

La misión antes que el cáncer

Contar sus vidas privadas no era por tanto gratuito, una maniobra para atraer a otros públicos: «Solo queríamos mostrar que son muy normales y tienen los mismos problemas que todos. Por ejemplo, el caso del personaje con cáncer es real. Eso le ocurrió a un policía que iba a quimioterapia todos los días y lo ocultó para terminar una operación . Uno de sus compañeros lo puso en seguimiento, porque no sabía qué estaba haciendo. Nos impresionó ese nivel de compromiso y queríamos contarlo. Es chulo que se vea, no siempre tirar del lumpen o el policía corrupto que se lía con prostitutas».

¿Es posible luchar contra un enemigo dispuesto a inmolarse? «Sí, porque se anticipan mucho antes», responde De la Torre. «Tienen infiltrados atentos a los que se radicalizan, aunque a veces es incontrolable, te lo dicen ellos. Que un señor que baje a la calle con un cuchillo sucede en todas las sociedades y es muy difícil de evitar, como la violencia machista».

«Una cosa que nos impresionó muchísimo cuando entramos en Canillas la primera vez es el alto porcentaje de policías, traductores y colaboradores de origen árabe », afirma Beto Marini. «Descubrimos que la policía está muy infiltrada en todos los sectores. Y la comunidad islámica está muy en contra del terrorismo. Si puede colabora para erradicar esta lacra. Eso nos ayuda a tener esperanza».

«No queríamos estigmatizar a musulmanes ni a árabes. Radicales hay en todo tipo de sociedades. Pero tampoco podemos eludir la religión, porque la utilizan para su interés, que es hacer daño. Hemos tenido mucha colaboración de musulmanes. Los actores hicieron el Ramadán durante el rodaje y son los primeros que no quieren a esa gente en su sociedad», destaca Beto Marini. «La unidad» está protagonizad por Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera y Fariba Sheikhan , entre otros. El montador es Jorge Coira , director de «Hierro» y colaborador habitual de los creadores, como otros miembros del equipo.

