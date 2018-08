La última temporada de «House of Cards» ya tiene fecha de estreno

Actualizado 07/08/2018 a las 18:37

La sexta y última temporada de «House of Cards», protagonizada por Robin Wright tras la salida de Kevin Spacey, finalmente tiene una fecha de estreno: 2 de noviembre. Y sí, se podrá ver en Movistar Series, al igual que las entregas anteriores.

Tras acabar con todos sus enemigos, finalmente fue el movimiento «Me too» el que terminó por echar a Frank Underwood de la Casa Blanca. «House of Cards» sigue adelante sin Kevin Spacey y con Robin Wright (Claire Underwood) como figura estrella. Pese a todo, parece que a Netflix no le saldrá mal la jugada. La expectación en torno a la ficción política es evidente, sobre todo por la curiosidad que despierta la estrategia seguida por los guionistas para fulminar a Frank sin que este aparezca en plano.

Sin Kevin Spacey

La producción de «House of Cards» fue suspendida en octubre tras las acusaciones de acoso sexual contra Kevin Spacey. La temporada final de la serie estará compuesta por ocho episodios, en los que no habrá ni rastro del desprestigiado actor. «Netflix no estará involucrada en ninguna producción más de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (la productora Media Rights Capital) durante esta interrupción para evaluar nuestro camino en lo relacionado a la serie», indicó la plataforma de streaming tras el escándalo sexual protagonizado por el intérprete.

El actor fue acusado de acoso sexual por su compañero de profesión Anthony Rapp, en un caso supuestamente ocurrido en 1986, cuando la víctima tenía 14 años y Spacey 26. Tras esa denuncia, varios testimonios se sumaron a la acusación e incluso trabajadores y exempleados de «House of Cards» señalaron que habían sufrido agresiones y abusos sexuales por parte de Spacey durante la producción de la serie.