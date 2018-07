El tumultuoso camino de «La verdad» desde su anuncio en 2015 hasta su estreno en 2018

Actualizado 17/07/2018 a las 03:46

Tras el fenómeno que supuso «El Príncipe» para Telecinco entre 2014 y 2016 –llegó a alcanzar los 6 millones de espectadores–, Mediaset confió en primavera de 2015 una nueva serie a su productora responsable, Plano A Plano, con César Benítez y Aitor Gabilondo a los mandos (creadores también de «Allí abajo» en Antena 3). De hecho, en un primer momento, iba a ser José Coronado –coprotagonista de «El Príncipe»– quien también encabezara este nuevo proyecto de ficción llamado «La verdad».

Tras las idas y venidas de algunos intérpretes (se rumoreó la participación de Maribel Verdú), «La verdad» comenzó su rodaje en diciembre de 2015 con un claro objetivo: una única temporada de 16 entregas –inicialmente se barajaron dos temporadas– y final cerrado, siguiendo la estela de «El Príncipe». Hace ya tres años, las cadenas de televisión se dieron cuenta de que sus series no podían ser alargadas por muy exitosas que fueran (Antena 3 hizo lo propio con «Velvet» en 2016).

Asimismo, «La verdad» seguía la estela del «domestic noir», subgénero que Antena 3 tenía en cartera con «Bajo sospecha»: un relato de suspense protagonizado por una familia. El nuevo proyecto de Plano a Plano continuaba además la tendencia de descentralizar la ficción española de Madrid: estaría ambientada en Cantabria, del mismo modo que «El Príncipe» sucedía en Ceuta y «Allí abajo» en Sevilla y San Sebastián.

A lo largo de todo 2016, Jon Kortajarena, Lydia Bosch y Elena Rivera fueron algunos de los actores de «La verdad» que fueron publicando fotografías del rodaje en sus redes sociales. En noviembre de 2016 finalizó el rodaje «tras casi un año», tal y como atestiguó Kortajarena en su Twitter.

La primera vez que el principal canal de Mediaset Españaempezó a promocionar «La verdad» fue en julio de 2016. Lo hizo mediante un vídeo promocional de todos los próximos estrenos bajo el lema «Vive la experiencia de la mejor ficción» en «otoño 2016». Se anunciaban ficciones como «Sé quién eres», «Perdóname, Señor» y «Bodas, Bautizos y Comuniones», comedia que nunca llegó a ver la luz. La promoción de «La verdad» se prolongó e intensificó hasta el mes de octubre. Sin embargo, las únicas novedades que estrenó Telecinco durante noviembre y diciembre de 2016 fueron las miniseries «Lo que escondían sus ojos» y «El padre de Caín».

Francesc Garrido en «Sé quién eres» (izquierda) y Quim Gutiérrez en «El accidente» (derecha) - ABC

En enero de 2017 la «agraciada» en estrenarse fue otra serie que también había sufrido cierto retraso, «Sé quién eres», anunciada en primavera de 2015 y promocinada por primera vez a finales de ese mismo año. «Sé quién eres» compartía varias similitudes con «La verdad»: constaba de una única temporada de 16 entregas, pertenecía al género del thriller y su premisa era el secuestro de una chica adolescente. La creación de Pau Freixas, protagonizada por Francesc Garrido y Blanca Portillo, se emitió entre enero y mayo de 2017 durante 15 semanas de manera ininterrumpida, con una audiencia fiel y cierto éxito de crítica. Una vez finalizada, fue el turno de «Perdóname, Señor», la nueva miniserie protagonizada por Paz Vega; sus únicas ocho entregas hacían factible su emisión íntegra antes de la llegada de agosto.

Ya en verano de 2017 Telecinco volvió a emitir un video recopilatorio de las nuevas series que iban a estrenarse tras el periodo estival: «La verdad», «Ella es tu padre», «Vivir sin permiso», «El accidente» y las nuevas entregas de «La que se avecina». Tras el estreno de «Ella es tu padre» el 4 de septiembre, la promoción de «La verdad» se intensificó. Sin embargo –de un día para otro–, Telecinco dejó de promocionarla para anunciar en su lugar «El accidente», otro thriller protagonizado por una familia, con 13 episodios y final cerrado. La ficción –con el narcotráfico como trasfondo– protagonizada por Quim Gutiérrez e Inma Cuestase acabó estrenando el martes 28 de noviembre de 2017. Se rumoreó entonces que, una vez finalizada la emisión de «El accidente», se emitiría «La verdad» a continuación. De este modo, se repetiría la misma estrategia de programación que con «Sé quién eres» un año antes.

La última marcha atrás

Nada más empezar 2018, Telecinco comenzó a promocionar nuevamente «La verdad» junto a nuevas producciones como «Vivir sin permiso» y «Secretos de Estado», y los nuevos episodios de «El accidente» y «La que se avecina». De hecho, Mediaset presentó «La verdad» ante la prensa a finales del pasado enero –proyección inclusive del primer episodio– y días más tarde llegó el anuncio: se estrenaría finalmente el miércoles 14 de febrero. Sus intérpretes estuvieron de gira promocional por programas del principal canal como «Viva la vida» e incluso Bertín Osborne grabó un especial con Lydia Bosch (que, sin embargo, se emitió finalmente el 6 de abril).

Ante este anuncio, Antena 3 programó el estreno de la película «Palmeras en la nieve» en la misma noche del miércoles. Sin embargo, llegado el día, ninguna de las cadenas estrenó lo anunciado y se decantaron por sendos avances promocionales. Telecinco emitió, tras un extenso avance de «La verdad», una nueva gala de «Got Talent», cuya tercera edición acabaría emitiéndose en dicha noche hasta su final. En aquella época, «El accidente» continuaba en emisión y su último capítulo fue programado el martes 20 de febrero. Sin embargo, aquel hueco fue ocupado por películas como «Marte».

La cadena dejó nuevamente de promocionar la «nueva» serie al tener tres realities en nómina. El estreno de la nueva edición de «Supervivientes» se adelantaría al 15 de marzo –para no solaparse con el Mundial de Fútbol–, «Got Talent» no finalizaría hasta abril y «La Voz Kids» tampoco hasta el 14 de mayo. Finalmente el lunes 21 de mayo se estrenó «La verdad». Pero no cesaron las trabas.

Los siete episodios se han emitido hasta en tres días diferentes: lunes, martes y jueves

Tras sólo tres entregas, y con motivo de la doble final de «Supervivientes», «La verdad» pasó a emitirse la noche del martes; un día en el que tan sólo se mantendría durante otras tres entregas. ¿La razón? El martes 3 de junio, con motivo de la prórroga y penaltis del partido Colombia-Inglaterra, la cadena no emitió el séptimo episodio de la serie, anunciado como «penúltimo». Los espectadores se quejaron a través de las redes sociales por no haberse avisado con antelación. En caso de que Telecinco sí hubiera optado por emitir el nuevo episodio, éste habría comenzado alrededor de medianoche. A la siguiente semana se conoció que el thriller pasaría a la noche del jueves 12 de julio para así evitar un nuevo retraso con motivo del Mundial.

Para más inri, Telecinco ya está promocionando para este jueves 19 el octavo capítulo como «final de temporada». De este modo, las 16 entregas serán divididas en dos partes: los ocho episodios restantes serán emitidos presumiblemente en otoño.