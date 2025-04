Transexualidad, sororidad y violencia de género: las claves de la sexta temporada de 'Élite'

Esta semana llega a Netflix la sexta temporada de 'Élite' , una de las series españolas más exitosas (y polémicas) de los últimos años. La nueva tanda de episodios supone un punto de inflexión para la serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona . En esta temporada ya no queda ningún integrante del reparto original (aunque ya se ha anunciado que Omar Ayuso regresará en la séptima). Por el contrario, hay cinco nuevos fichajes: Ander Puig , Carmen Arrufat , Álex Pastrana , Ana Bokesa y Álvaro de Juana . Según Montero, las nuevas caras aportan «frescura y la sensación de que estamos vivos. Además, traen con ellos las nuevas tramas». Jaime Vaca , que ejerce como 'showrunner' de la serie junto a Montero, no muestra preocupación por haber dicho adiós a todos los actores originales: «' Élite' es su universo, más que sus personajes» .

Esta nueva tanda de episodios tratará, según Carlos Montero, «grandes temas que entroncan con lo social». Entre ellos estarán la violencia de género o la búsqueda de la identidad sexual. «Esta temporada es más sosegada y madura, nos paramos más en las cosas y en los temas. Pero 'Élite' sigue siendo 'Élite' y el realismo no es lo que la caracteriza ». Tanto Montero como Vaca están muy lejos de tener la edad de los protagonistas pero se sienten plenamente legitimados para escribir una serie de adolescentes. «Al final, los guionistas siempre estamos escribiendo sobre nosotros. Siempre defiendo que, cuando te enamoras, te conviertes en un adolescente. Realmente crecemos y maduramos muy poco respecto a un adolescente en lo que tiene que ver con los sentimientos», opina Montero. «Lo que nunca cambia desde la adolescencia es el viaje hacia convertirse en un adulto que quiero ser pero que no voy a ser, la necesidad de encajar y formar parte de algo, la búsqueda vital... Son cosas que ocurren desde que el mundo es mundo», señala Vaca.

La controversia ha perseguido a 'Élite' desde que comenzó su andadura en 2018 y los dos 'showrunners' no ocultan que eso es algo que está muy lejos de molestarles. «Buscamos temas que nos incomoden a nosotros porque eso nos parece fértil para escribir. No es tanto el afán de polemizar pero, si llega la polémica... estupendo. Tampoco lo vamos a negar», reconoce Montero. Las redes ardieron en la quinta temporada cuando algunas voces acusaron a la serie de haber tratado a un agresor sexual (Philippe, el príncipe francés interpretado por Pol Granch ) como si fuera una víctima. «Cuando nosotros no tenemos las respuestas, queremos saber. Se nos acusó de victimizar a un violador pero nosotros no estábamos escribiendo desde ahí para nada. Para nosotros la pregunta era: ¿Qué pasa si tu mejor amigo es un violador?, ¿deja de ser tu amigo?, ¿seguirías viéndote con él?. Eso nos parecía superinteresante». Jaime Vaca apunta: « Para nosotros es muy importante, a la hora de reflejar a un violador o a un maltratador, no hacer el cliché del malo malévolo. Lo que queremos decir es que cualquiera de nosotros podría acabar siendo esa persona. No lo estábamos victimizando, lo estábamos humanizando».

Una de las tramas de esta nueva temporada se podría entender como una respuesta a esa polémica surgida en la quinta, pero Vaca aclara que, en realidad, «son dos tramas que van en paralelo. Por un lado, tenemos la de Philippe, que vivía en su burbuja de privilegio y no se había dado cuenta de que no podía hacer lo que le diese la gana. Y luego empezamos otro arco que es el de Isadora ( Valentina Zenere ), un personaje con un discurso totalmente antifeminista que vive en sus propias carnes una agresión sexual. Siempre estuvo planificado que las consecuencias de esta agresión se vieran en la sexta». Zenere, la actriz que tuvo que protagonizar una de las escenas más duras de la historia de 'Élite', asegura tener una excelente comunicación con el equipo creativo de la serie: « Siempre que nos llegan los guiones, tenemos la oportunidad de hablar con ellos, de dar nuestro punto de vista y pensar qué cosa diferente podemos hacer que sume. No siempre pasa, pero en esta serie se nos da el lugar lindo que nos merecemos», asegura la actriz argentina que cuenta con más de 10 millones de seguidores de Instagram.

En una escena del tercer episodio de esta nueva temporada, varios personajes deciden hacer una fiesta en ropa interior como muestra de apoyo hacia Isadora, que sigue traumatizada por la agresión sexual que sufrió. La cámara se detiene en los cuerpos de los jóvenes dejando patente que, aunque la serie apruebe con nota el examen de la diversidad, todavía no ha encontrado lugar en ella para los cuerpos no normativos. « 'Élite' es la serie que es. Ya hablamos de muchas diversidades, de las que a nosotros nos mueven y nos apetecen . Mi próxima serie está llena de personajes no normativos porque el proyecto así me lo pedía, pero 'Élite' no me lo pide. La gente cree que lo hacemos porque solo nos gustan los cuerpos bellos pero, en realidad, hay algo muy retorcido en nosotros que quiere verlos sufrir y recordarles que no lo tienen todo», argumenta Montero. « Da mucho gustito tener a unos personajes que son ricos, guapos y poderosos y hacerles sufrir como perras. Como mucho te pagarás el psicólogo, pero el desamor te lo comes con patatas », bromea Vaca.

Hay una trama en esta temporada que nace de una experiencia personal de uno de sus guionistas. « En la sala de guionistas teníamos un caso de un amigo que resultó ser un maltratador. Cuanto te encuentras con esa realidad, ¿qué haces? », confiesa Jaime. En la serie, la trama sobre la violencia de género está protagonizada por Sara (Carmen Arrufat) y Raúl (Álex Pastrana), una pareja de 'influencers' que (paradójicamente) llega a Las Encinas para intentar mejorar la mala imagen del colegio. Pastrana asegura haberse nutrido de «los testimonios de amigas y de familiares para visibilizar esa problemática. Luego, a la hora de actuar, lo he llevado hasta el fondo con todas las consecuencias apoyándome mucho en mi 'coach' para poder interpretar esas escenas que son impactantes y se salen mucho de un registro normal». Carmen Arrufat, que fue nominada al Goya a la mejor actriz revelación por 'La inocencia' , afirma que no ha tenido que realizar una investigación profunda para preparar el papel porque "tristemente, te puedes encontrar este tipo de cosas en una conversación con cualquier mujer».

Otra de las novedades de la sexta temporada de 'Élite' es la inclusión de un personaje transexual: Nico (interpretado por Ander Puig ). Montero confiesa que «llevábamos mucho tiempo queriéndolo hacer, así que hemos tenido el máximo respeto y amor». Vaca apunta que en la construcción de la trama han sido vitales «la documentación, la comunicación y hablar mucho con el actor. Hemos dado pasos muy firmes pero muy cautelosos». Ander Puig se convierte así en el primer actor transexual que forma parte del elenco de 'Élite'. « Antes de empezar tuve dudas acerca de cómo iban a tratar el tema pero, cuando leí el guion, me quedé tranquilo y contento . La serie lo aborda con tacto y con cuidado. Se han puesto mucho en la piel de alguien 'trans' y saben qué quieren explicar con ese tema», asegura Ander.

Aunque 'Élite' nunca ha dejado de recibir quejas por la forma en la que representaba a las mujeres, los 'showrunners' de la serie coinciden en que esta temporada contiene un importante mensaje feminista: « Uno de los temas que queríamos abordar esta temporada es la sororidad. Ante un mundo patriarcal, las mujeres tienen que apoyarse entre ellas . Ante una injusticia, todas a una». Carla Díaz , que afronta su tercera temporada en la piel de Ari, opina que «en la ficción se tiende a poner a competir a las mujeres cuando es una cosa que, en realidad, no pasa. Es mucho más fácil empatizar con una mujer si eres mujer. Lo normal es que nos aliemos entre nosotras porque pasamos por cosas muy parecidas».

Semanas antes de estrenar la sexta temporada, Netflix lanzó el primer vídeo promocional de la séptima (que contará con el fichaje estrella de Maribel Verdú ). Es un síntoma claro de que, como dice Jaime Vaca, «la serie sigue muy viva y todavía tenemos muchas cosas que contar» . Hay 'Élite' para rato.