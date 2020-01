Actualizado 15/01/2020 a las 12:08

El pasado 26 de diciembre, Netflix lanzó bajo demanda la segunda entrega de episodios de «You», que al igual que la primera ha vuelto a ser un éxito de audiencia. La serie creada por Greg Berlanti y Sara Gamble, que está basada en las novelas de Caroline Kepnes, no ha perdido su esencia y tal como sucedió con la anterior tanda de capítulos, ha vuelto a sumir a su protagonista, Joe Goldberg (interpretado por Penn Badgley) en una espiral de destrucción y muerte sin límites.

Esta temporada, de hecho, se ha cobrado las vidas de varios personajes importantes de la trama. A pesar de que la acción comienza con Joe cambiando de ciudad y de identidad –se muda a Los Ángeles y suplanta al traficante Will Bettelheim, interpretado por Robin Lord Taylor y al que reduce, encierra y esconde en una suerte de cárcel de vidrio igual que la que tenía en la primera entrega– para dejar atrás el pasado y huir de su «resucitada» exnovia, Candace, a la vista está que no lo consigue. De hecho, la primera muerte no tarda en llegar y tiene mucho que ver con Will (el verdadero), pues éste tenía cuentas pendientes con el escabroso criminal Jasper Krenn.

Creyendo que Joe es en realidad Will, Jasper incluso le rebana un dedo para advertirle de lo que puede llegar a pasarle si no salda sus deudas, pero la cosa se complica y el protagonista de «You» termina matando al criminal, aunque cierto es que lo hace en defensa propia. Tras ello, se deshace de su cuerpo con ayuda de una máquina de picar carne y muchas bolsas de basura, una práctica en la que Joe Goldberg ya es todo un experto a la vista de los acontecimientos de la primera temporada de la serie.

El cómico Hendy es uno de los caídos en la segunda tanda de capítulos de «You» - IMDb

El vínculo de Joe con Ellie y Delilah

La muerte de Jasper es la primera de la entrega, pero ni mucho menos la única que envuelve al círculo de Joe, que durante toda la temporada se ve asimismo afectado por varias visiones que tiene de Guinevere Beck, su otra expareja y a la que asesinó al final de la primera temporada. Aunque como sucedió en aquella entrega con el pequeño Paco, el librero también ofrece su cara más amable en esta segunda tanda, como demuestra en la trama de las hermanas Delilah y Ellie Alves, a las que no deja de intentar ayudar en todo momento.

De hecho, por tratar de echar un cable a ambas termina acaeciendo la segunda muerte de la temporada: la del actor y cómico Henderson, «Hendy». Delilah, una atrevida periodista de investigación, le cuenta a Joe que Hendy intentó abusar de ella cuando era una adolescente y éste, con ayuda de Will (sí, se hacen amigos cuando Joe le tiene cautivo) descubre que el comediante ha tratado de aprovecharse de más jóvenes. Tras ello, Joe consigue atar de pies y manos a Hendy en su domicilio, para hacerle confesar. Pero Hendy consigue escabullirse y al intentar que no escape, Joe le asesta un mal golpe y el cómico cae por las escaleras de su propio domicilio, por lo que termina muriendo al instante. El librero trata de camuflar lo acontecido como puede y logra que la opinión pública piense que Hendy se ha suicidado, aunque no todo el mundo lo termina creyendo.

La acción acelera en los últimos episodios de la temporada, cuando se producen acontecimientos fatales que se precipitan en los dos últimos capítulos. Delilah descubre que fue Joe quien mató a Hendy y el librero decide encerrarla en su «prisión» de cristal para intentar tranquilizarla, aunque con la intención de liberarla unas horas más tarde. Pero Love Quinn, el nuevo amor de Joe, demuestra que tampoco es que esté muy allá de la cabeza y asesina a la periodista, pues teme que ésta delate a su pareja, aunque no le cuenta nada al librero por la estrecha relación que éste tiene con Delilah (con la que llega a acostarse) y Ellie. Pero Candace descubre el zulo y observa ante sí la oportunidad perfecta para delatar a Joe, que se resigna a pensar que ha llegado su hora. Aunque no será así, pues Love también rebana el cuello de la «Conejita» para que Joe no acabe entre rejas.

La «conejita» Candace no volverá a molestar a Joe - IMDb

La pasión de Love... y el odio de Forty

Pero cuando el librero se entera de que su novia ha matado a Delilah y Candace, queda profundamente consternado, más todavía cuando Love le cuenta que en el pasado, asesinó a la joven que les cuidaba a ella y a su hermano Forty cuando descubrió que la niñera abusaba del joven. En paralelo, este último se entera de todo lo que Joe hizo en el pasado. Por ello, le emplaza a acudir a Anavrin, el negocio familiar, donde le hace arrodillarse y le pone una pistola en la frente, con las miras puestas en volarle el cráneo de un tiro. Pero en ese momento, emerge en escena el agente David Fincher (sí, el personaje al que interpreta Danny Vasquez es todo un guiño al célebre cineasta, aunque por lo que se ve tiene el olfato policial algo distorsionado), que dispara por detrás a Forty y le mata para salvar así la vida de Joe.

La muerte de Delilah es uno de los sucesos más sorprendentes de la última temporada de «You» - IMDb

Las aguas se calman un poco a partir de entonces y la trama experimenta un salto temporal hacia delante. «Mi mayor castigo es tener que seguir», comenta Joe desde la voz en off, mientras ve crecer en el viente de Love a su futuro hijo, que con toda probabilidad nacerá en la tercera temporada, en la que quedan dos incógnitas por resolverse. Entre ellas, cuál será la nueva obsesión del librero y si esta está relacionada con Sandy, la madre de un Joe que en esta segunda temporada también se destaca que mató a su propio padre cuando era niño por defender a su progenitora. Un misterio también es cómo murió James Kennedy, el exmarido enfermo de Love y en cuyo deceso, viendo lo visto, bien podría haber tenido parte de culpa la dulce aunque maquiavélica propietaria de Anavrin.