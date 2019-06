Todos los detalles al descubierto de «Chernobyl»

Actualizado 05/06/2019 a las 14:59

Craig Mazin no nació en la Unión Soviética. No habla ruso ni tampoco tiene ningún tipo de conexión con el reactor que explotó en 1986, pero ha conseguido capturar el desastre, sus consecuencias y las vidas de los afectados con tanta fuerza que cuesta creer que no haya sido testigo del desastre.

«He estado pensando vagamente en ello durante la mayor parte de mi vida porque ocurrió cuando tenía 15 años. Pero en 2015 me di cuenta de que no sabía cómo sucedió, lo que me pareció un error bastante extraño en mi comprensión del mundo y de cómo funciona. Así que empecé a leer. Sinceramente, solo quería saber, desde un punto de vista científico, qué fue exactamente lo que salió mal esa noche. Y lo que descubrí a medida que seguía leyendo era algo sorprendente. Era un poco como si hubiera descubierto una guerra sobre la que nadie había escrito a fondo. (...) Y me obsesioné», confiesa el creador a «Vice».

Ahora, los espectadores de «Chernobyl» pueden leer, tal y como prometió su creador, los guiones de los cinco episodios que conforman la ficción. Pero, por favor, no abráis los archivos si aún no habéis visto la ficción.

Episodio 1 – «1:23:45»

Episodio 2 – «Por favor, mantengan la cama»

Episodio 3 – «Tierra, ábrete»

Episodio 4 – «La felicidad de la humanidad»

Episodio 5 – «Vichnaya Pamyat»

Dos años y medio de preparación

El proceso de documentación fue largo. El guionista consultó relatos escritos por jóvenes científicos rusos, habló con algunos de los supervivientes y analizó «Voces de Chernóbil», el reconocido libro de Svetlana Alexiévich. Mazin necesitó dos años y medio para sentirse lo suficiente preparado como para sentarse a redactar «Chernobyl». «Por supuesto, no era mi único trabajo, estaba escribiendo películas y reescribiendo películas y siendo un marido y un padre, así que había muchas cosas por hacer», comenta.

Plasmar todo lo que había descubierto en ese periodo en poco más de cinco horas no fue tarea fácil. «En el centro de esta historia hay una pregunta sobre qué sucede cuando nos desconectamos de la verdad. Y el sistema soviético era esencialmente un enorme monumento a la mentira útil. Hicieron que la mentira fuera un arte: se mintieron el uno al otro, mintieron a las personas que estaban por encima de ellos, mintieron a las personas que estaban debajo de ellos y lo hicieron por un sentido de supervivencia (...) Así que pensé que lo peor que podría hacer al contar una historia como esa sería contribuir a ese problema mediante la sobreficción, la sobredramatización».