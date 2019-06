Todo el contenido que Netflix está perdiendo en los últimos años

Actualizado 22/06/2019 a las 01:09

Netflix fue la primera gran plataforma de streaming que llegó a los hogares españoles. Esta condición le supuso una ventaja a la hora de hacerse con los derechos de algunas de las ficciones ya que solo tenía que luchar contra las cadenas privadas, limitadas por la parrilla televisiva, y con Movistar+. Poco a poco fueron apareciendo otras como HBO, Amazon Prime Video o Sky. Y se espera la llegada de otras como Disney+ o Apple TV+. ¿Cómo ha afectado la irrupción del resto de plataformas a la de Reed Hastings?

No solo tiene que compartir clientes y buscar alianzas con rivales nacionales (Movistar+), Netflix también tiene que pelear por los derechos de los contenidos que había en su catálogo. La pérdida más sonada de la compañía californiana es «The Office», la ficción más vista en Estados Unidos. NBC confió en Netflix para promocionar su contenido vía streaming, pero la compañía va a crear su propia plataforma, y el acuerdo de emisión termina en 2021. Otra gran comedia que parecía que Netflix iba a perder era «Friends». Sin embargo, lo que ha ocurrido es que la compartirá con HBO, y quien sabe si con alguna más. NBC no es la única compañía que está preparando todo para poder retirar sus contenidos y llevárselos a su propia plataforma. The CW, está formada por CBS y Warner Bros, también lo está haciendo.

Otros de los contenidos que está perdiendo Netflix son aquellos que tienen que ver con Disney, quien ya está recuperando toda su artillería pesada para poder crear un catálogo llamativo para su plataforma (que saldrá a finales de 2019). ¿Esto que significa? Que Netflix ha roto su relación Marvel y Star Wars. La plataforma de Reed Hasting se había posicionado como el hogar de los superhéroes al dar cobijo a las otras historias de Marvel como «Daredevil» o «The Punisher». Tras la noticia de la posible mudanza de estos, la compañía comenzó a cancelar una por una las ficciones. Por suerte para los seguidores de estos personajes, todo apunta a que podrán seguirle la pista al igual que podrán ver desarrollar otras, como la de Loki o Bruja Escarlata, o disfrutar de una nueva ficción de Star Wars. Eso sí, en otra plataforma.

Guerra de plataformas

Cada vez hay más compañías que quieren tener su propia plataforma para exponer lo mejor posible su propio contenido, y Netflix ha sido el mayor perjudicado. Pero el gigante de la ficción no ha dejado de luchar. Más bien al contrario. El lugar donde nacieron éxitos como «Narcos» o «Stranger Things» ha reforzado su producción de contenido original, los conocidos como Originals, y busca nuevos filmes que añadir mes a mes a su catálogo. Solo este año veremos el estreno de cinco ficciones españolas: «La casa de papel parte 3», la cuarta temporada de «Las chicas del cable», una nueva entrega de «Paquita Salas», otra de «Élite» y «Criminal», una coproducción con Reino Unido, Francia y Alemania.

Solo en 2019, Netflix invertirá 15.000 millones de dólares (13.200 millones de euros) para producir contenido original. Esa cifra ascenderá hasta los 17.500 millones de dólares (15.400 millones de euros) el próximo año. Esta gran inversión tiene un objetivo claro: evitar la salida masiva de usuarios de la plataforma. Una que empezó siendo barata y con una gran variedad de contenido. Sin embargo, los suscriptores empiezan a plantearse si es lo suficientemente económica después de la subida de precios que descubrimos el pasado jueves.

Aún así, Netflix sigue siendo la plataforma mejor valorada. Su herramienta es la más completa: podemos disfrutar de las ficciones en 4K, saltar la introducción, reproducir el siguiente capítulo automáticamente o descargar el contenido para poder disfrutarlo sin conexión.