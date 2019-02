Todas las series y documentales que llegan en marzo a HBO

Actualizado 26/02/2019 a las 13:12

A punto de concluir el mes más breve del año, HBO ya tiene preparado su listado de novedades de marzo. Especialmente reseñable entre sus estrenos es la segunda parte de la quinta entrega de «Vikingos», en la que un personaje clave regresará de entre los muertos, la segunda parte de «Muerte en León», el documental que narra el cruel asesinato de la política popular Isabel Carrasco y el esperado estreno de «El caso contra Adnan Syed: Más allá de la historia de 'Serial'».

Aquí, un repaso a las novedades completas que llegan en marzo a HBO:

«Better Things» Temporada 3 - Estreno el 1 de marzo

Creada y protagonizada por Pamela Adlon, será la encargada de escribir, dirigir y producir los doce episodios de los que consta esta temporada en la que podremos encontrar estrellas invitadas como Sharon Stone, Matthew Broderick o Doug Jones.

«Vikingos». Temporada 5 - Parte 2 - Estreno el 3 de marzo

La segunda parte de episodios de la quinta temporada de «Vikingos» terminó de emitirse hace solo unas semanas, aunque son muchos los frentes que quedan abiertos en la exitosa serie original de History Channel. Emitida en España por la cadena de pago TNT, la próxima entrega –también de 20 capítulos– será la última de la ficción, que se ha consagrado como una de las mejores en su género en el último lustro.

«El caso contra Adnan Syed: Más allá de la historia de 'Serial'». Miniserie - Estreno el 11 de marzo

Amy Berg (West of Memphis, Un secreto a voces) vuelve sobre la historia popularizada por el podcast 'Serial': desde la génesis de su relación en el instituto y la investigación y juicio originales; hasta llegar a la actualidad, donde Adnan Syed se enfrenta a la posibilidad de un nuevo juicio después de pasar veinte años en la cárcel. Cuatro episodios de una hora de duración que ahondan en uno de los sucesos más célebres de la historia reciente de Estados Unidos aportando nuevas investigaciones, entrevistas exclusivas y encuentros con personajes clave de la historia.

«Pequeñas mentirosas. Perfeccionistas». Estreno el 21 de marzo

Todo parece perfecto en Beacon Heights, desde su Universidad de alto rendimiento hasta sus alumnos de élite, pero nada es lo que parece. La estresante necesidad de ser perfecto desemboca en el primer asesinato del pueblo. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una (necesaria) coartada.

«Knightfall» - Temporada 2. Estreno el 26 de marzo

En esta nueva temporada la serie cuenta con la incorporación de Mark Hamill en el papel de Talus, un antiguo caballero y maestro templario que tendrá un conflicto moral con Landry.

«Lo que hacemos en las sombras». Temporada 1. Estreno el 28 de marzo

Un retrato del día a día (o más bien noche a noche) de cuatro vampiros que han compartido piso durante cien años en Staten Island. El autoproclamado líder del grupo es Nandor el implacable, un gran guerrero y conquistador del Imperio Otomano que ha tomado el timón del grupo a pesar de que sus tácticas del viejo mundo resultan, por decirlo de forma educada, absolutamente inútiles. También está el vampiro británico, Laszlo, canalla, dandy y fanfarrón, en sus propias palabras. Amante de las aventuras y las grandes fiestas, pero no tanto como de ver a Nandor errar miserablemente en sus intentos. Y también está Nadja: la seductora, tentadora, la Bonnie vampírica para el Clyde que es Laszlo. Su sabiduría y provocativas experiencias pasadas nos dan una idea de los pros y los contras de la vida inmortal.

Documentales

«Comunión». Estreno el 1 de marzo

A los catorce años, Ola ya tiene que hacerse cargo de la casa: cocinando y limpiando a su padre impedido, y ayudando a su enérgico hermano autista, Nikodem, a prepararse para su primera comunión. Ola echa de menos a su madre en todo monento, aunque nunca conocemos la razón de su ausencia, pero siempre está presente. A medida que se acerca la fecha de la Comunión, Ola será la encargada de organizar toda la celebración, un reencuentro familiar que tiene que ser perfecto. Communion es un retrato de la juventud robada y la madurez precipitada que nos enseña que ningún fracaso es definitivo, y que el cambio es posible y necesario, especialmente cuando depende del amor.

«The Inventor: Out for blood in silicon Valley». Estreno el 19 de marzo

En 2004, Elizabeth Holmes abandonó Stanford para emprender en una compañía que iba a revolucionar la atención médica. En 20019, Theranos estaba valorada en nueve mil millones de dólares, convirtiendo a Holmes, apodada 'la nueva Steve Jobs', en la mujer multimillonaria más joven del mundo. Solo dos años después, Theranos fue oficialmente denominada como un 'fraude a gran escala', y la compañía perdió todo su valor.

«Muerte en León: Caso cerrado». Estreno el 22 de marzo

"Muerte en León: Caso Cerrado" es el último episodio de Muerte en León, y un paso más allá en la investigación del homicidio de Isabel Carrasco. Testimonios nuevos e inéditos salen a la luz, al mismo tiempo que el director del documental investiga a un nuevo sospechoso que podría estar relacionado con la víctima.

«A nation under stress». Estreno el 26 de marzo

Sorprendidos por los informes de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de que la esperanza de vida en los Estados Unidos ha disminuido por primera vez en 100 años, el Dr. Sanjay Gupta se propone descubrir qué está pasando y por qué en A NATION UNDER STRESS. Cuando Gupta se aproxima a la sociedad desde el punto de vista de la salud, descubre una epidemia de muertes auto-infligidas de desesperación (causadas por sobredosis de drogas, enfermedades hepáticas crónicas y suicidio) motivadas por una América cada vez más estresada.