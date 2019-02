Quién es Alpha, la nueva villana de «The Walking Dead»

Actualizado 18/02/2019 a las 23:52

[¡Cuidado! Este artículo contiene información sensible sobre los nuevos episodios de «The Walking Dead»]

«Una nueva llegada a Hilltop desvela algo más sobre el líder de un grupo de salvajes enmascarados, los Susurradores»: con esta pista, FOX nos adelantaba que el nuevo capítulo de «The Walking Dead», «Omega», nos iba a seguir presentando a uno de los principales personajes de esta temporada. Alpha llega a la ficción de AMC para convertirse en la amenaza más grande a la que se han enfrentado desde que la serie desde que conocimos a Negan (Jeffrey Dean Morgan), el despiadado líder de Los Salvadores. La encargada de darle vida es la nominada a un Oscar Samantha Morton, a quien actualmente también podemos ver en «Harlots».

Para quien no la conozca, Alpha es la líder de los Susurradores, un grupo de supervivientes que utilizan la piel de los zombies para disfrazarse y poder mezclarse con los caminantes. Por si este detalle no resulta lo suficientemente inquietante, este grupo entiende el apocalipsis zombie como un paso legítimo en la evolución de la sociedad; es decir, lo ve como una restauración del orden natural de las cosas.

Lydia (Cassady McClincy) ha confiesado el atroz cambio que experimentó su madre desde el comienzo de la Apocalipsis, que seguimos de cerca gracias a «The Walking Dead». Apenas 43 días después del inicio de la epidemia, Alpha estranguló a un hombre con el que que estaban encerradas. No conseguían que ese superviviente dejara de gritar y eso estaba poniendo en peligro tanto a ella como a su familia así que Alpha no dudó en tomar esa drástica decisión y ejecutarla. Pero eso no será lo más despiadado que Lydia tenga que presenciar.

Desde ese momento, su carácter cambió. El apocalipsis despertó algo que estaba en el interior de Alpha, pero que no había mostrado hasta entonces. Comenzó a utilizar las máscaras que le hemos visto a los Susurradores; incluso mató a su marido (y padre de Lydia) delante de su propia hija porque este no les permiría abandonar un lugar que ella consideraba peligroso. «Alpha tiene muchas facetas y grandes dotes para la manipulación. Es despiada, astuta y hambrienta de poder», cuenta Samantha Morton a ABC a través de una llamada telefónica. «Ella solo hace lo que cree que tiene que hacer».

Alpha es salvajemente despiada, astuta y hambrienta de poder, y parece estar dispuesta a poner en juego a su propia hija para conseguir sus objetivos. En los cómics, se muestra cercana a dos miembros específicos del clan: Beta, su teniente, y Lydia, su hija, quien desarrollará sentimientos por Carl.

Uno de los momentos más impactantes que nos ha dejado «Omega» es el flashback que nos muestra cómo el personaje interpretado por Samantha Morton se corta el pelo hasta quedarse totalmente calva, y esta escena fue más real de lo que nos podemos imaginar. «Cuando el guion lo pide y está más que justificado pues lo haces y ya está. Aquí lo está porque muestra que está cambiando radicamente quién es. Lo hice con gusto», asegura. Samantha Morton ha llegado a «The Walking Dead» dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir que Alpha sea tan aterradora como en los cómics: «Incluso en el propio rodaje la gente se asustaba de mi personaje. Así mi trabajo es más sencillo, solo tengo que ceñirme al papel».