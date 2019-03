Así era el oscuro capítulo que The Big Bang Theory nunca emitió La carismática Penny no existía en el piloto original de The Big Bang Theory, que se despide definitivamente en mayo

Actualizado 05/03/2019 a las 01:32

Empieza la cuenta atrás para que se emita el final de la serie «The Big Bang Theory», un desenlace que echará el telón sobre las aventuras de Sheldon Cooper y compañía en forma de doble capítulo. Después de 12 temporadas acompañando a los frikis más entreñables de la televisión, todos conocemos de sobra a los protagonistas de la comedia de CBS, el tono de la ficción y sus enredos de la serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady. Sin embargo, todo pudo haber sido muy diferente. Tanto, que el piloto «The Big Bang Theory» proponía un giro radical a lo que se ha emitido. Uno en el que Leonard era el seductor de un grupo en el que no había ni rastro de Howard y Raj, a los que dan vida Simon Helberg y Kunal Nayyar. En lugar de estos dos amigos, formaba parte de la pandilla una mujer, interesada por el personaje interpretado por Johnny Galecki. En este sentido, el piloto original que nunca emitió la cadena CBS planteaba una historia más oscura, además de nuevos personajes que cambiarían la historia que todos conocemos de «The Big Bang Theory». Así, se propuso incluir a un personaje llamado Gilda, compañera de trabajo de Leonard y Sheldon, que mostraría cierto interés romántico por ambos, principalmente por el primero. Gilda, interpretada por Iris Bahr, también habría mantenido relaciones sexuales con el personaje interpretado por Jim Parsons en una convención de Star Trek, según informa la wiki de «The Big Bang Theory», información de la que se hace eco El Confidencial. Un personaje al que nunca vimos, ya que terminó siendo la doctora en física teórica Leslie Winkle, enemiga finalmente de Sheldon y pareja de Leonard. Algo que, sin duda, agradecemos, ya que en su lugar «The Big Bang Theory» prefirió desarrollar la relación de Sheldon con Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik). Una trama que, por supuesto, cambiaría la relación que el personaje interpretado por Johnny Galecki tiene con el de Kaley Cuoco. Porque, de hecho, es el personaje de la carismática Penny al que más habría afectado el piloto de «The Big Bang Theory». Tanto que ni siquiera se pensó en Kaley Cuoco para interpretarla. Si bien es cierto que existía una especie de Penny, llamada Katie, era bastante diferente a la chica afable y simpática que todos conocemos. Interpretada por Amanda Walsh, esta dependienta en lugar de camarera era sarcástica y dura.



