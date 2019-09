La tercera temporada de «The good doctor» ya tiene fecha de estreno en España

Actualizado 09/09/2019 a las 17:59

Después del dramático final de la segunda temporada de «The good doctor», los fans están ansiosos por saber con qué tramas sorprenderán los nuevos capítulos de la ficción de ABC.

La cadena ABC ha confirmado su vuelta en Estados Unidos para el próximo 23 de septiembre, pero todavía tendremos que esperar un poco más para su estreno en España. El Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) volverá a España a través del canal AXN, y la fecha escogida por el canal ha sido el próximo martes 8 de octubre a las 22.05 horas.

A partir de ese día, se ofrecerá un capítulo cada martes a la misma hora, que será emitido de forma simultánea a través de AXN White. Con este movimiento de la cadena, la tercera temporada llegará a España 15 días después de su estreno en Estados Unidos, el 23 de septiembre, unas fechas que cuadran con los estrenos de la primera y segunda temporada de la ficción, que tuvieron lugar el 25 y 24 de septiembre respectivamente.

Con esta tercera temporada comienza una emocionante etapa para el Dr. Shaun Murphy, quien en el inicio de nueva tanda de capítulo afronta un nuevo reto muy personal. Tras pedir una cita a la doctora Carly (Jasika Nicole), la cuestión es si será capaz de encontrar el amor.

La serie protagonizada por Freddie Highmore, y con excelentes resultados de audiencia en EE.UU. y España, narra la vida de Shaun Murphy, un joven cirujano residente con autismo y síndrome de Savant que llega al hospital St. Bonaventure para desarrollar su carrera. Sin familia cercana y con dificultades para relacionarse con el resto del mundo, su único protector es el Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff). Juntos se enfrentarán al escepticismo y los prejuicios del equipo del hospital mientras Shaun trabaja más duro que nunca para demostrar a sus colegas que posee una capacidad extraordinaria para la medicina.

Cambios en la tercera entrega de «The good doctor»

El personaje interpretado por Jasika Nicole también regresará esta temporada como un personaje principal, según ha informado TVLine. Hay que tener en cuenta que la última temporada terminó con el protagonista pidiendo una cita al personaje que interpreta Jasika, Carly Lever, con lo que la vida amorosa de Murphy jugará un papel importante.

Otro de los cambios que podemos esperar está relacionado con el Dr. Han, que fue destituido de su cargo como jefe de cirugía en la temporada 2. Este giro en la trama hace poco probable siga siendo un personaje principal en los nuevos episodios. El productor de la serie, David Shore, dijo en una entrevista para Entertainment Weekly que la historia de este doctor no daba para mucho más, pero que la puerta estaba abierta para que reapareciera: «Me gustó el personaje y me divertí con él ... La trama con la que estábamos trabajando ahora está completa, pero eso no significa que el personaje no pueda regresar y estaría muy abierto a eso».