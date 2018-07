Telecinco enfurece a los fans de «La verdad» tras no emitir anoche su penúltimo episodio

Actualizado 04/07/2018 a las 11:27

Hay series cuyo emisión en sus cadenas de televisión resulta más letal que la propia competencia. Le sucedió a lo largo de sus tres temporadas a «El ministerio del tiempo» (2015-2017) en Televisión Española y le está pasando ahora a «La verdad» en Telecinco, la serie de misterio protagonizada por Jon Kortajarena y Elena Rivera.

Anoche miércoles, con motivo del partido de fútbol del Mundial entre Inglaterra y Colombia, (y sus correspondientes prórroga, penaltis y postpartido), Telecinco decidió finalmente no emitir el previamente anunciado «penúltimo capítulo» de la ficción española.

La programación indicaba que «La verdad» comenzaría a emitirse a las 22.40 horas de la noche. Sin embargo, la prolongación del partido hasta las 23.30 horas lo impidió. La sorpresa llegó cuando la cadena no emitió a continuación una nueva entrega de la serie.

Una decisión que no gustó a los espectadores, que mostraron su disconformidad a través de las redes sociales. Las críticas no sólo iban dirigidas a la no emisión sino también a su anuncio tardío por parte de Mediaset.

La parrilla se ha visto alterada por la duración del partido, motivo por el cual no se emitirá el capítulo de @laverdadserie en @telecincoes. Informaremos lo antes posible de su próxima emisión y lamentamos las molestias a los seguidores de la serie — Mediaset España (@mediasetcom) 3 de julio de 2018

Pero no sólo fueron los fans quienes pusieron el grito en el cielo («¿Y lo decís a estas horas, sinvergüenzas? ¿Había que mantener la audiencia del postpartido engañando a los que esperábamos a ver la serie?») sino también su actor protagonista, Jon Kortajarena. El también modelo realizó un directo en Instagram en el que mostró su disgusto y se quejó del trato por parte del canal.

Yo alucino tanto como vosotros con todo lo referente a #LaVerdad7. He dejado un directo en Instagram por si lo queréis ver.. lo siento. @kortajarenaJon — Jon Kortajarena (@jonkortajarena) 3 de julio de 2018

Un maltrato continuado

Este no es el primer «feo» que Telecinco le hace a una de sus ficciones estrella de la temporada. Tras llevar casi dos años grabada y guardada en el cajón (empezó a promocionarse a finales de verano de 2016), la principal cadena de Mediaset tomó la decisión de estrenarla finalmente durante el primer trimestre de 2018, más concretamente en febrero.

Sin embargo, la lucha de contraprogramación entre Telecinco y Antena 3 («amenazaba» con estrenar la película taquillera «Palmeras en la nieve»), postergó indefinidamente su emisión. Una vez finalizados programas como «Got Talent España» y «La Voz Kids», Telecinco sí estrenó finalmente el thriller el lunes 21 de mayo. El siguiente «feo» sería trasladar «La verdad» del lunes al martes desde el cuarto capítulo en la misma semana que la cadena emitió la doble final de «Supervivientes».

A todo ésto se le suma la decisión de dividir la única temporada de dieciséis episodios en dos: ocho ahora y ocho después del verano. Sin embargo, las promociones de Telecinco anunciaban la entrega de anoche como «penúltimo episodio» sin especificar su regreso en otoño. Está por ver si Telecinco emitirá finalmente uno o dos episodios antes del parón veraniego.