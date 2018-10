Tecnología al servicio del spoiler: así evitan filtraciones en «Juego de Tronos»

Actualizado 15/10/2018 a las 14:50

Está claro que la última temporada de «Juego de Tronos», cuya fecha de estreno todavía se desconoce, será el evento seriéfilo del año. La ficción de HBO protagonizada, entre otros, por Emilia Clarke, Kit Harington y Peter Dinklage, calienta motores antes de su «desembarco» (guiño a los entendidos) y toda precaución es poca para evitar filtraciones. Ya el año pasado, durante la emisión de la séptima entrega de capítulos, HBO se convirtió en víctima de los piratas informáticos, que pusieron a disposición de los internautas varios capítulos de la ficción de David Benioff y D. B. Weiss antes de su estreno en la plataforma de televisión por cable.

Para esta temporada, HBO ha querido blindarse e impedir que cualquier detalle sobre el devenir de los siete reinos salga a la luz. Para ello, la empresa audiovisual ha llegado incluso a utilizar un dispositivo capaz de fulminar a cualquie dron que sobrevuele los escenarios de la ficción con el fin de captar imágenes de la serie. Así lo aseguró, de hecho, Sophie Turner durante la pasada Comic Con de Nueva York: «Tenemos incluso un dispositivo capaz de matar drones, por si alguno vuela por encima de los escenarios». Como explicó la actriz a la publicación especializada «Entertainment Weekly», el aparato «crea un campo a su alrededor y los drones simplemente caen.

El dispositivo del que habla Turner recibe el nombre de «Dron Killer» y es a menudo utilizado por las fuerzas de seguridad norteamericanas para acabar con el sabotaje de terceros por medio de estos aviones no tripulados. No es la única estrategia que HBO se ha visto obligada a utilizar para evitar el espionaje de sus producciones. Entre los trucos empleados por la factoría de entretenimiento destacan estrategias cambiar a diario el nombre de los personajes en los guiones y utilizar nombres falsos para los actores, de modo que los intérpretes no supieran con quién compartirían sus próximos planos.