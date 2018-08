El «teatro» previo a «Vis a vis»

Actualizado 21/08/2018 a las 01:20

Primer acto. El rodaje de la cuarta temporada de «Vis a vis» (Fox) está a punto de llegar a su fin. Horas antes de que las cámaras se enciendan, Najwa Nimri y Adriana Paz esperan a Sandra Gallego, una de las directoras, en una sala donde ensayan y comienzan a dar vida a cada escena. En este primer pase de texto, las actrices acuden ya con sus diálogos interiorizados. La realizadora y el «script» (su ayudante) les recuerdan en qué punto se quedaron sus personajes y la intención que tienen que dar a la escena que grabarán a continuación. Como si de una obra de teatro se tratase, las intérpretes dicen sus textos, incluso reproducen ciertos movimientos y miradas, y retocan con Gallego el texto: «¿Suena chamaquita demasiado mexicano?».

Pero no todos los realizadores pasan por esta sala. Algunos practican directamente en plató. «Algunas cosas conviene tener más tiempo para plantearlas, sobre todo cuando hay mucha coreografía. A veces no hay acción, pero sí planos secuencia donde hay veinte personajes y otros tantos figurantes. Yo primero tengo que mecanizar los movimientos, como cuando conduces, y luego añadir las emociones», plantea Paz, que da vida a la vengativa Altagracia. Su personaje es más «realista» que la extravagante Zulema, sacada casi de un cómic. Nimri conoce tan bien a la musulmana que, tras cuatro temporadas, los realizadores tienen muy en cuenta su opinión y «compran» muchas de sus modificaciones. «El trabajo entre actores y directores va de la mano. Nos tenemos que fiar mucho unos de otros. El trabajo chungo lo hicimos las primeras temporadas, y ahí la que luchó su personaje lo tiene ganado. La construcción de los personajes pasa por nosotras, pero con el visto bueno de guionistas y directores», recuerda la intérprete.

Segundo acto. Tras salir del ensayo, Gallego va directa a plató para pactar los movimientos con los cámaras y figurantes. «Nosotros vamos avanzando, luego planteo una puesta en escena y si no les cuadra se cambia alguna cosa. Yo no suelo hacer nada que sea forzado, aunque también deben pararse en ciertos sitios por cuestiones de foco o luz», explica la directora mientras va y viene al combo para recolocar a cámaras, actrices y figurantes.

Aunque la serie tiene mucha acción, lo más complicado es retratar las emociones. «Ahí solo puedes vivir de lo que hay en pantalla. Lo bueno es que a estas alturas las actrices conocen tanto a los personajes que siempre van a sitios en los que todo lo que hay es de verdad, y eso tiene mucha fuerza», añade.

Tercer acto. Pero el trabajo del equipo de dirección que completan Marc Vigil, Carles Torrens y Ramón Salazar no acaba en plató. Luego supervisan todos los procesos de montaje, sonorización y color. «Pasamos notas a montaje, pero luego reviso el capítulo y se corrige hasta el último plano», cuenta Gallego. ¿Es su mirada distinta de la de sus compañeros? «Sí me dicen que se nota el toque femenino, pero no es a conciencia. Esta serie la han escrito hombres y lo han hecho bien. También ellos pueden tener una visión femenina», concluye.