«Sorry for your loss», la muerte en tiempos de Facebook

Los finales felices venden. A nadie le gusta ir al cine, comprar una película o alquilar una serie y ver cómo los protagonistas se separan o mueren. Ser riguroso es lo de menos, la gente quiere desconectar de una realidad muchas veces abrumadura y siempre imprevisible. Tener las cosas bajo control, no sufrir si no es necesario. En el Hollywood dorado, esta premisa fue acuñada por el conservador directivo de MGM Louis B. Mayer, quien se limitaba a contar historias cuyo éxito fuera una garantía. «Historias de amor. Finales felices. Las películas podían generar emoción, pero al final el marido y su mujer, o los jóvenes amantes separados, debían volver a estar juntos. Esa era la ley de Mayer. Había que proteger los principios morales de la clase media norteamericana», explica Schulberg. Una lógica que incluso le llevó a modificar el final de «Tess de los d'Uberville», la adaptación de la novela de Thomas Hardy, impidiendo que la protagonista muriese ahorcada. Cuando estrellas como Marilyn Monroe o Katharine Hepburn se rebelaron al dictatorial sistema de Mayer, el imperio del magnate comenzó su declive, pero tuvo que pasar mucho tiempo hasta que la verdadera revolución hiciese mella. Series como «Juego de Tronos» abrazaron el riesgo y revirtieron esa regla no escrita por la que los protagonistas estaban a salvo, ofreciendo una complejidad inédita hasta el momento que encontró el respaldo del público. «Sorry for your loss» no es más que otro ejemplo de ficción valiente, más fiel a la realidad que supeditada a ella; osada tanto en su premisa, una joven que se queda viuda, como en su moraleja, la de que pocas veces conoces realmente a alguien... aunque vivas bajo su mismo techo. Su cuidada dirección y la solidez con la que los actores encaran el reto engrosa la lista de virtudes de esta serie, que estrena este martes su segunda temporada. Creada por Lizzy Weiss («Cambiadas al nacer») y protagonizada por Elizabeth Olsen («Vengadores»), que también ejerce de productora ejecutiva, empezó a desarrollarse para Showtime, pero finalmente terminó como la serie de cabecera de Facebook Watch. La gratuidad de su visionado a través de Facebook, accesible para cualquier usuario de la red social, que puede seguir el duelo de la hermana pequeña de las gemelas Olsen con apenas un click, hace todavía más incomprensible la falta de publicidad y confianza que la compañía de Mark Zuckerberg ha depositado en «Sorry for your loss», una joya oculta –en versión original subtitulada– entre likes y fotografías. Con una puntuación de 7,5 en IMDb, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen vuelve con más drama a partir de este 1 de octubre. Si la primera entrega de «Sorry for your loss» se centraba exclusivamente en el duelo de Leight Shaw, la segunda abre el plano para tratar cómo ha afectado la pérdida al entorno del novio de la protagonista, fallecido de forma repentina. Preparen los kleenex y hagan click en la F de Facebook para disfrutar, a partir de mañana y de forma semanal, de los diez nuevos episodios de «Sorry for your loss». L.M.C.