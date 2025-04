Solo hay ojos en septiembre para la serie de 'El señor de los anillos'

Empecemos por la televisión generalista. La 1 anuncia 'Fuerza de paz ', otro 'thriller' con misterio, o sea, con asesinato. Silvia Alonso interpreta a una sargento que investiga el 'suicidio' de su novio, también sargento. Hay mucho guapo: Alfonso Bassave, Martiño Rivas, Félix Gómez y Alain Hernández (estos dos últimos tienen pendiente la tercera temporada de 'La caza' ). La 1 también podría rescatar las nuevas 'Historias para no dormir' tras su frustrada emisión en agosto.

¿Por qué mataron a Hugo?



¡Muy pronto se sabrá la verdad en 'Fuerza de Paz'!https://t.co/bqCb8bwmD4 pic.twitter.com/svkVHNrkqE — La 1 (@La1_tve) August 28, 2022

Telecinco podría estrenar 'Escándalo, relato de una obsesión' , sobre el romance entre una mujer adulta (Alexandra Jiménez) y un menor de edad. Tanto esta miniserie como 'Fuerza de paz' (TVE) han sido creadas por Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo', 'Acacias 38') y producidas por Alea Media ('Entrevías', 'Madres'). La primera se rodó hace más de un año; la segunda, esta primavera. Quizás, Cuatro estrene la quinta temporada de 'The good doctor' .

Antena 3 , muy turca ella, podría liberar algún título ya disponible en Atresplayer Premium como las comedias 'Deudas' y 'Señor, dame paciencia' y el drama 'Heridas' .

Netflix

Viernes 2 . La plataforma insiste en combinar adolescencia y fantasía en su producción española. Con 'Feria' y 'Alma' no cuajó; quizás a la tercera vaya la vencida con 'Tú no eres especial' , sobre una adolescente que regresa al pueblo de su madre, donde descubrirá que su abuela fue una bruja. Su creadora es Estíbaliz Burgaleta, guionista de la adaptación española de 'SKAM' . Podría tener su encanto.

Viernes 9 . Quinta temporada de 'Cobra Kai' . Esperen cambios de bando y algún regreso. A estas alturas del partido sigue sorprendiendo lo buena y divertida que es esta secuela televisiva, original de YouTube, de la película 'Karate kid' (1984).

Miércoles 14 . Otro clásico de los noventa al que Netflix da una vuelta, la australiana 'Los rompecorazones' , sobre un grupo de adolescentes. Pueden, si les invade la nostalgia, recuperar la original, también disponible en la plataforma.

Viernes 16 . Segundo estreno nacional del mes, 'Santo' , 'thriller' sobre un policía español (Raúl Arévalo) y otro brasileño –la noche y el día– tras la pista de un narcotraficante del que nunca se ha visto su rostro. Su creador es Carlos López, que ya escribió en la segunda temporada de 'Hache' .

Viernes 23 . Tercer estreno nacional del mes, 'Las de la última fila' , sobre unas amigas treintañeras que cada año se van juntas de viaje. Ahora una de ellas tiene cáncer. Pero no saben quién. Todas se rapan. Dirige y escribe Daniel Sánchez Arévalo , el de 'AzulOscuroCasiNegro' y 'Gordos', que tiene sus fans. Es corta (6 episodios) y dicen que buena.

Amazon Prime Video

Viernes 2 . A las tres de la mañana ya estarán disponibles en España los dos primeros episodios de 'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder' . Los dirige nuestro Juan Antonio Bayona. La emisión, por la excepcionalidad del título, será semanal (cada viernes a las seis de la mañana), por lo que el octavo y último capítulo llegará el 14 de octubre. Ya está renovada por una segunda temporada.

Viernes 16 . El estreno español de la plataforma, 'Un asunto privado' , con Aura Garrido y Jean Reno , una riquiña y su mayordomo, jugando al Cluedo en la Galicia de los años 40. Produce Bambú, o sea, los de 'Velvet' y 'Las chicas del cable'. De nuevo: podría tener su encanto. Los 8 episodios de golpe.

Miércoles 21 . Turno para Italia con 'Prima' , sobre dos gemelos adolescentes. Aquí también han confiado en los guionistas de la adaptación italiana de 'SKAM' .

Viernes 23 . Turno para Brasil con la segunda temporada de 'Mañanas de septiembre' , sobre una mujer trans que, en otra vida, tuvo un hijo.

Viernes 30 . Turno para México con la segunda temporada de 'Un extraño enemigo' , drama político ambientado en los años sesenta.

HBO Max

Lunes 5 . Sexta temporada de la serie animada de ciencia ficción 'Rick y Morty' , sobre un científico loco y su nieto. Para adultos, aunque la vean los niños.

Jueves 15 . Más de un año después regresa ' El cuento de la criada' con una quinta temporada que, y viene destripe del final de la cuarta, mostrará a la sufrida protagonista ya en libertad. Puede que el guion haga aguas, pero su actriz, Elisabeth Moss , se mantiene a flote.

Cada línea que cruzas te acerca al límite.



La temporada 5 de #ElCuentoDeLaCriada se estrena el 15 de septiembre en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/cIaJiIQgH5 — HBO Max España (@HBOMaxES) August 30, 2022

Sábado 17 . Segunda temporada de la comedia terrorífica 'Los Espookys' .

Miércoles 28 . Segunda temporada de 'La Brea' (sí, existe ), sobre un mundo primitivo bajo Los Ángeles.

Jueves 29 . Importación de la televisión pública portuguesa, ' Causa propia' , sobre una jueza de un pequeño pueblo.

Viernes 30 . Segunda temporada de 'Industry' , sobre el mundo financiero.

Movistar Plus+

Lunes 5 . El primer y único guionista de 'Vikingos', Michael Hirst , rescata ahora otra historia, la de 'Billy el niño' , un wéstern especulativo.

Jueves 8 . Sexta y última temporada de 'The Good Fight' , esqueje y secuela de 'The Good Wife' sobre la abogada Diane Lockhart (Christine Baranski) y su nuevo bufete. Como con 'Cobra Kai', esperen algún regreso, pero no el de la anterior protagonista, Alicia Florrick (Julianna Margulies). Le seguirá doliendo aquella bofetada.

Jueves 29 . Estreno español del mes y, por las fechas, la gran apuesta otoñal, 'Apagón' . Cinco episodios, cada uno con su historia, basados en el pódcast 'El gran apagón' , que imagina una España posapocalíptica tras una tormenta solar. Cada entrega tiene un director, unos guionistas y unos intérpretes diferentes, lo mejor de cada casa, como 'Historias para no dormir'.

Disney+

Jueves 8 . En el día grande de la plataforma llegan dos miniseries basadas en la realidad: 'Mike' , sobre el boxeador Mike Tyson, y 'Pistol' , sobre la banda Sex Pistols. Dirige la segunda Danny Boyle. También llega la comedia 'Bodas de infarto' , sobre una novia que podría haber matado a casi todos los invitados de su enlace.

Miércoles 14 . La plataforma rescata las cuatro temporadas de 'Malcolm in the Middle' , la comedia familiar donde se hizo famoso el bueno de Bryan Cranston ( 'Breaking Bad' ).

Miércoles 21 . Iba a estrenarse en agosto, pero se retrasó a última hora. Los tres primeros episodios de 'Andor' , esqueje televisivo de la película de Star Wars 'Rogue One' . Diego Luna interpreta de nuevo al espía rebelde que da nombre a esta precuela. La primera temporada tendrá 12 episodios. Si hay una segunda, será la última.

Miércoles 28 . Jeff Bridges (72) y John Lithgow (76) juegan al gato y al ratón en 'The old man' , una nueva historia de viejos espías. Adaptación de la novela homónima (2017). Dos primeros episodios; después emisión semanal. Habrá segunda temporada. Ese mismo día también llega 'Limbo' , serie argentina protagonizada por la española Clara Lago y con cameo de Carmen Maura.

Atresplayer Premium

Domingo 25 . Adaptación de la novela 'La novia gitana', escrita por Carmen Mola , o sea, por tres guionistas de series de televisión. Hombres. Coincidieron en la recomendable 'La caza. Monteperdido' (TVE). Nerea Barros interpreta a la policía protagonista. Le acompañan Vicente Romero, Ginés García Millán, Miguel Ángel Solá, Francesc Garrido… Dirige Paco Cabezas.

AMC+

Viernes 2 . Serie animada de ciencia ficción, 'Pantheon' , basada en los relatos de Ken Liu sobre una adolescente que sufre acoso escolar y recibe ayuda telemática de su padre muerto.

Jueves 22 . Puede que 'The walking dead' tenga los días contados, pero le queda mecha. El próximo esqueje es 'Tales of the Walking Dead'; cada capítulo es una historia independiente con nuevos y antiguos personajes.

Filmin

Martes 6 . 'Thriller' veraniego de la BBC, 'The Control Room' , sobre un trabajador del 112 al que trastoca una llamada de teléfono. Será británica, pero no muy buena. De tres episodios.

Martes 13 . Dos años después de su estreno en HBO, Filmin incorpora la miniserie de Luca Guadagnino 'We Are Who We Are' . Otro que tiene sus fans.

Martes 20 . Seis episodios dura el drama israelí 'La lección', sobre un profesor y una alumna cuya discusión política sale del aula.

Viernes 23 . Alemania también tiene su serie sobre hombres gays. Se llama 'All you need' (terminen la frase) y está ambientada en Berlín. La comparación con 'Queer as folk' es facilona.

Martes 27 . Miniserie sobre el romance entre Gustavo V de Suecia y otro hombre, 'Un secreto real' .

Cosmo

Viernes 8 . Primer episodio del 'thriller' francés 'Paris Police 1900 ' (22.00).

Lunes 12 . Primer episodio de la cuarta temporada de la comedia detectivesca 'Agatha Raisin' (22.00).

Otros estrenos en plataformas y canales de pago

Lunes 5 . Sexta temporada de 'Chicago med' en TNT (22.00). 'Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca' en Nickelodeon (19.25). Adaptación francesa de la británica 'Luther' en AMC (22.10), con su propia Alice Morgan .

Martes 6 . Primera temporada de 'Spartacus: Sangre y arena' en XTRM (22.50).

Jueves 8 . 'Cypher' en FOX (22.00).

Viernes 9 . Segunda parte de la segunda temporada de 'Resident Alien' en SyFy (22.00).

Domingo 11 . Primer episodio de la miniserie 'The Serpent Queen', sobre Catalina de Médici, en Starzplay .

Miércoles 14 . 'Family Law (Casos de familia)' en AXN White (22.00).

Martes 20 . Segunda temporada de 'The Equalizer', ahora con Queen Latifah , en Calle 13.

Viernes 23 . Tercera temporada de 'Central Park', serie musical de animación, en Apple TV+.