'Solo asesinatos en el edificio': morirse de risa en Nueva York

En el Arconia muere gente, hay armas del crimen y un trío insólito de improvisados ‘detectives’ que, de repente, son sospechosos del homicidio que invesitgan. También pasadizos secretos, como en el Cluedo, y un misterio que resolver, como hacía Agatha Christie. Pero ‘Solo asesinatos en el edificio’, que estrena segunda temporada en Disney+, retuerce las reglas del género ‘whodunit’ (quién lo hizo) y las potencia, en clave de original comedia.

«El milagro de 'Solo asesinatos en el edificio' es la alianza, cómo los tres funcionan a nivel cómico y emocional cuando están juntos. ¿Pueden confiar unos en otros? Se prueban y desafían, pero los únicos que entienden por lo que están pasando son ellos mismos», explica el creador, John Hoffman, sobre el equipo formado por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, aliados gracias a un pódcast de ‘true crime’. En esta segunda entrega, además del cameo de Amy Schumer, se incorporan Cara Delevingne y una hilarante Shirley MacLane.

Precisamente, tan inusual como esa extraña sociedad de investigadores es la manera en la que encajan misterio –o drama– y comedia, una de las claves del genuino éxito de ‘Solo asesinatos en el edificio’ y también un reto digno de un funambulista, siempre en constante equilibrio. Si caes, pierdes pero... ¿y si ríes?

«Es un desafío encontrar energía cómica en algo tan serio. Recordamos una y otra vez la historia de la víctima, para no perder la humanidad, pero no hay mejor risa que la prohibida, la que sale cuando no debes. Si la gente que se siente vulnerable se abre al sentirse avergonzada por reírse tan fuerte, se genera una conexión. De esto trata nuestra historia. Las mejores risas vienen de los momentos más chocantes y son las que generan vínculos más sólidos», analiza el creador de ‘Solo asesinatos en el edificio’ , que ha incluido referencias tan dispares como sus mosqueteros, desde ‘La semilla del diablo’ a ‘¿Qué me pasa, doctor?’ o ‘La chica de la tele’.