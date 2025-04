Los sindicatos policiales SUP y Jupol cargan contra «Antidisturbios»: «Es basura»

«Antidisturbios», la aplaudida serie de Rodrigo Sorogoyen estrenada en Movistar+, no ha gustado tanto a todos los sectores. Dos sindicatos policiales , Jupol y SUP, han criticado la serie por decir que no se ajusta a la realidad.

«Es una auténtica basura», critica Jupol, la más crítica, que se sorprede también de que la serie haya contado con el asesoramiento de la DGPy la JUIP. «Mancha la imagen de la #UIP y de los PROFESIONALES que componen una unidad de élite de la Policía Nacional», subrayan.

Por su parte, la SUP insite en que «no son drogadictos ni agresivos», sino « personas normales y defensores del orden constitucional ». Además, han recordado que la UIP (Unión de Intervención Policial, denominados comunmente antidisturbios) está reconocida internacionalmente.

Voluntad realista

Sin embargo, el equipo de «Antidisturbios» ya recordó antes del estreno de la serie que siempre han tenido una vocación realista. Todos los actores contaron con el apoyo de policías para preparar sus papeles, y tanto Rodrigo como Isabel fueron al centro de operaciones para ver cómo funcionaba ese mundo, además de entrevistar a verdaderos antidisturbios. «La obligación moral del guionista es tomarse muy en serio esa parte de la investigación», contaba Isabel Peña a ABC. «Hemos hablado con antidisturbios y descubrimos cosas muy jugosas y otras tan obvias como que son personas normales y corrientes. Nos pasó igual con los políticos cuando preparamos “El reino”: son gente normal », replica el propio Rodrigo Sorogoyen.

«Trabajamos con unos antidisturbios reales que nos asesoraban y nos entrenaron. Teníamos un asesor en el set para cualquier tipo de cosa que quisiéramos preguntar», apunta. «Yo creo que la serie puede un poco abrir la mente a cosas que no te esperabas de gente sobre la que tenías más prejuicios», sentencia.