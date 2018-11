Shemar Moore: «Los negros siempre tenemos que trabajar más»

Actualizado 12/11/2018 a las 20:22

«Mi madre me dejó una tarjeta en mi habitación el día que dejé “Mentes criminales”. Decía: “Duerme y lo siguiente ya vendrá”. Y así es como me tomo mi vida. Sé que siempre habrá una nueva oportunidad y que tienes que confiar en ti mismo para aprovecharla». Bajo esa filosofía tan optimista se abriga Shemar Moore (California, 1970), el reconocido Derek Morgan de «Mentes criminales» y ganador de un Emmy por su papel de Malcolm Winters en la longeva serie diaria «The Young and the Restless». El intérprete está de actualidad por liderar el elenco de «S.W.A.T», la serie de la CBS que emite en España AXN y que es un remake tanto de la película dirigida por Clark Johnson en 2003 como de la serie homónima de los setenta.

La segunda temporada de «S.W.A.T», puesta en marcha tras el éxito de la primera, llegó a AXN el pasado 5 de noviembre. De cara al estreno, el intérprete no se lanza a adelantar muchas cosas. «Tiene menos calle que la primera y profundiza mucho en los personajes... pero sigue teniendo mucha acción, que es la nota dominante de la serie», afirma tajante en una entrevista con ABC. Toda una declaración de intenciones sobre una de las ficciones policíacas del momento, que sigue las vidas de un peculiar equipo de agentes dedicados a actividades de alto riesgo.

Los policías de esta serie luchan contra «el racismo, el tráfico humano, el ciberbulling o la inmigración» y tienen como líder a Daniel «Hondo» Harrelson, el personaje de Moore en «S.W.A.T» y al que en la película –que llegó a patrocinar las camisetas del Atlético de Madrid– daba vida Samuel L. Jackson. «Es una serie sobre policías, pero con una gran parte de humanidad y en la que lidiamos con la vida, la muerte, la verdad y la mentira», asegura el intérprete, que destaca la «diversidad de opiniones» relativas a las autoridades policiales que existen «en la realidad y en la ficción». «Mucha gente no confía en la Policía y piensa que exceden su poder. Aquí, intentamos explicar desde dentro todo el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad. Realmente, son gente muy valiente que se juegan la vida e incluso a sus familias por proteger a los demás», aclara.

«S.W.A.T», pasaporte a los sueños de Moore tras una infancia difícil

Para Moore, «S.W.A.T» ha sido un trampolín para poder volar sin alas. Acostumbrado a un rol más secundario en «Mentes criminales» y «The Young and the Restless», en la ficción de AXN él es el auténtico protagonista. «Es increíble poder ser la cara visible de todo esto. ¡Si hace nada era solo un niño que soñaba con actuar! Todavía me cuesta creer que esté liderando una serie como ésta, que triunfa por todo el mundo», reconoce el actor, que valora positivamente el mensaje de «S.W.A.T». «Es genial que una serie así tenga éxito en un momento en que alguien como Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Tenemos una máxima que dice que esta no es una serie sobre dar patadas en el culo, sino sobre salvar vidas. No trata sobre colores, géneros, religión u orientaciones sexuales, sino sobre proteger a los seres humanos y ser justos», comenta el veterano intérprete.

El camino del actor hacia el éxito del que hoy disfruta no ha sido nada fácil. De familia humilde, de niño tuvo que seguir a su madre, profesora, a Bahrein y Dinamarca –en concreto, a Copenhague– para poder salir adelante. Por ello, Moore no olvida sus orígenes, como tampoco lo hace «Hondo», su personaje en «S.W.A.T». «“Hondo” tuvo muchos problemas por ser negro y para salir de las calles y del gueto en que vivía. Los hombres negros siempre tienen que trabajar más, como le pasa a “Hondo” y como siempre me ha pasado a mí. He tenido que trabajar más duro que cualquier compañero de profesión que fuese blanco, tanto en mi carrera como en mi vida». Gracias a su esfuerzo, le ha llegado la oportunidad de ponerse al frente de la ficción de CBS.

Es por ello que lleva tatuado en su brazo el símbolo del uniforme de los S.W.A.T. «Siempre he sabido que tenía el talento necesario para poder encabezar una serie como esta. Y también, que un hombre negro puede ser jefe de Policía, como también puede serlo una mujer», explica. Sus declaraciones obedecen a que en la ficción, la actriz Stephanie Sigman da vida a la Capitana Jessica Cortez, una inmigrante que ejerce como líder de las autoridades y que es «una mujer en un mundo de hombres». «Las mujeres son muy inteligentes y es genial que, en “S.W.A.T”, el personaje de Stephanie (Sigman) pueda estar al frente de todo un grupo de machos alfa, de mente muy cerrada», remarca el intérprete, que recalca los valores inclusivos de la serie. «Un negro que es un héroe y una mujer latina que es la voz de la esperanza es todo un reflejo de progreso, inspiración y posibilidades», expresa Moore, que sueña con seguir plantando cara a los estereotipos.