Series y películas para un encierro «terrorífico»: «Marianne» y «El hoyo»

Actualizado 31/03/2020 a las 17:21

Cada día, publicamos una serie de recomendaciones de nuestros «teléfilos» para hacer más llevadera esta cuarentena prorrogada. Hoy, estrenamos una selección temática para los amantes del terror.

«Marianne»

Un pueblo en el que sus misterios cotidianos se tornan letales, una generación de amigos reunidos para desentrañar una traumática desaparición del pasado y una escritora cuyo demonio de la ficción es, en realidad, un ser maligno que la atormenta desde que dejó atrás una familia imposible. De lo mejorcito de la cosecha del año pasado de Netflix en el género del susto, aunque pocos le echarán un ojo. En Netflix, bajo demanda

«El hoyo»

Mientras haya una buena idea y un mínimo de medios, el cine de terror es posible. En España no siempre hubo ambos, ¿verdad, Jesús Franco? Pero ahora que hay escuela y talento, salen historias como esta que sorprenden a todo el mundo. Una prisión vertical, una plataforma que baja la comida que sobra en el piso de arriba y doscientas plantas con dos inquilinos cada una. Una original premisa a la que quizá le falle el final (o el presupuesto) para ser redonda del todo. Odiarán el «Quijote» y los cuchillos de la teletienda. Y no tirarán más comida a la basura. En Netflix, bajo demanda

«Historias para no dormir»

No hay un género más estimulante que el terror. Así viene siendo desde que se inventó hace un siglo en el cine, y mucho tiempo antes en la literatura. En estos días de ocio forzoso, con excusa perfecta para trasnochar y arrimarse a buenas historias de miedo, traemos una pequeña selección de «terrores favoritos». La cita de Chicho (no hace falta apellido) viene que ni al pelo para la primera recomendación, que no es otra que su obra maestra, la que llevó el insomnio a una España en blanco y negro, censurada pero no anestesiada. Una joya para revisitar y gozar. En Amazon bajo demanda y TVE.es disponible gratis en su menú «a la carta»

«En la hierba alta»

El tipo que más nos ha hecho estremecer con sus novelas -y sus adaptaciones a cine y TV- ahora se junta con su hijo Joe Hill («Nos4a2») para una cinta de bajo coste que demuestra que para el terror no hay nada mejor que aquello que nos es familiar, aunque alguna reminisencia hay de aquellos terribles «chicos del maíz». Pero King nunca defrauda, e incluso su obra menor es capaz de entretener y engancharnos a la pantalla. En Netflix, bajo demanda

«Suspiria»

La «Suspiria» original (1977) es una de las obras cumbre de Dario Argento, con sus vicios hemoglobínicos, sus colores chillones y su puñado de excesos sembrados con el giallo y germinados en el terror. La revisión que Luca Guadagnino hizo en 2018 de este cuento de brujas y bailarinas introduce pausa, el Muro de Berlín, corrección política y empoderamiento. Terror setentero o refinamiento del nuevo milenio. Hagan su elección. En Amazon y Filmin bajo demanda.

«La posesión»

Del sensacional catálogo de cine de terror de los 70 y 80 que aloja Filmin, nos quedamos con esta cinta de Andrzej Zulawski (1981) que explora el mundo de los espías durante la Guerra Fría, las posesiones demoníacas y un toque de «La invasión de los ladrones de cuerpos». El desquiciado papel de Isabel Adjani le valió ganar el premio de Mejor Actriz en Cannes. No es para todos los gustos, pero esta turbadora gema merece la pena. En Filmin, bajo demanda.