Series y películas para el encierro: «Devs» y «Los Otros: España antes del Tiquitaca»

Actualizado 01/04/2020 a las 10:45

Nueva tanda de variadas recomendaciones para animar un nuevo día de la tercera semana de cuarentena

«Los Otros: España antes del Tiquitaca»

Contaba Amancio que cuando iban a jugar a Granada los futbolistas se abrazaban a sus familias. Fernández, el central que allí le lesionó, no engañaba: «De tu campo hacia allá comen tus niños; del mío hacia acá, los míos». Era otro fútbol, sin duda. Puede verse aún el fabuloso documental que recuerda aquellos centrales traumatológicos. Los Goicoechea, Benito, Migueli o Alfaro, que además de central era médico. Cuando pasaba el hombre o pasaba la pelota, cuando las patadas se escuchaban desde la tribuna. En #Vamos, de Movistar, el jueves 2 a las 0.26 horas

«Otros pueblos»

La web de TVE permite disfrutar de todas las temporadas de «Otros Pueblos», serie documental de aproximación antropológica de Luis Pancorbo. Impresionan los primeros programas, a principios de los 80; observar de cerca a los masais, los yanomamis, los tuaregs o los chinos de entonces. Miran a la cámara de frente y sentimos que nos mira la humanidad, la especie. No son las miradas raciales de un anuncio de Benetton, son otra cosa. En rtve.es/alacarta. bajo demanda

«Chasing Trane: The John Coltrane Documentary»

Hace días murió el pianista McCoy Tyner, último integrante vivo del cuarteto de John Coltrane. En este documental, narrado por Denzel Washington, se profundiza en la vida y obra del saxofonista que llevó el jazz a lo trascendental. Su escucha libera el espíritu en tiempos de encierro. En el documental participan muchos músicos. Incluso Bill Clinton. En Netflix, bajo demanda

«Jim Gaffigan: Obsessed»

Jimmy Gaffigan es un humorista nada escatológico, tolerable y casi familiar (tiene cinco hijos) con una especial querencia por hablar de la comida. En este especial, «Obsessed», uno de los varios que tiene en Netflix, la desarrolla. Partiendo de una glotonería asumida (confiesa que no conoce la sensación de tener hambre) hace humor sobre la comida, a veces con pasión (adora los donuts), otras con recelo crítico: «¿Qué diferencia hay entre una anchoa y una ceja sudorosa?». Algunas referencias a la comida sureña no nos resultan familiares, pero sí extrapolables. Gaffigan hace humor desde el centro mismo de la obesidad media americana, algo que tampoco nos queda muy lejos. Riámonos de nuestra propia glotonería por si acaso tras la crisis no volvemos a conocerla. En Netflix, bajo demanda

Mtmad

No todo el universo de Telecinco está en Telecinco. Como si fuese una segunda división o un mundo subterráneo, como si fueran protones bullendo en un átomo rosa, algunas de las promesas de los «realities» mantienen en «Mtmad» sus canales como «influencers». Es una opción para los «muy cafeteros». Por allí pueden conocer el confinamiento de Oriana, los monólogos de Christofer, cómo pasa Diego Matamoros el coronavirus o las idas y venidas sentimentales de Adara y Gianmarco. Las tronistas y los tronistos nos cuentan sus pautas de belleza o musculación haciendo del mundo un lugar más absurdo quizás, pero menos dramático. En www.mtmad.es., bajo demanda

«Duelo en la alta sierra»

TCM dedica parte de su semana al cine de Sam Peckinpah, uno de los mejores directores de la historia. «Grupo Salvaje» o «La balada de Cable Hogue» son obras muy conocidas, sus famosos «westerns crepusculares»; quizás se ve menos «Duelo en la Alta Sierra», una película anterior con la que empezó a renovar o rematar el género con su característica mezcla de decadencia y melancolía. Dos solitarios vaqueros cincuentones, Joel McCrea y Randolph Scott, en un mundo que moría mientras se civilizaba. TCM. Viernes 3. 07:51 horas

«Devs»

«Devs» es un reciente estreno de HBO y una serie extraña. Está ambientada en San Francisco, en un mundo de genios informáticos y espionaje industrial, entre el thriller y la ciencia ficción. Lo mejor que tiene, lo que cautiva, es una voluntad de belleza y cierto misterio que en su mejor momento linda con lo espitirual. Parece buscar un punto en el que la tecnología limita con la trascendencia. Importa el misterio que hay detrás del misterio. Eso es lo mejor que tiene, y lo logra con un tono a veces absorto que resulta más sugestivo que latoso. En HBO, bajo demanda