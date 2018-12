Las series de televisión que recomiendan los mejores escritores del mundo

Actualizado 08/12/2018 a las 01:21

El fenómeno al que asiste desde hace unos años la industria audiovisual es más que evidente. Las plataformas de televisión, como Netflix, Movistar+, Amazon Prime Vídeo o HBO, han revolucionado la manera en que los televidentes consumen los productos en la pequeña pantalla. Gracias a ellas, las series locales han conseguido traspasar todas las fronteras y enganchar a espectadores de todo el mundo. Incluso a los escritores más célebres, que se han reconocido como fans de varias de las series más exitosas del momento.

Así lo atestiguan creadores tan célebres como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 y del Premio Cervantes en 1994. En una entrevista que concedió a «El Dominical», suplemento del diario «El Comercio», de su país natal, Vargas Llosa fue claro. «He seguido “House of Cards”, que me parece estupenda y es una serie política maravillosamente hecha; “Juego de Tronos”, que me parece muy interesante; y “Breaking Bad” o “The Wire” son interesantes, genuinas y entretenidas inmersiones en el mundo de la droga y los barrios marginales de los Estados Unidos», afirma el novelista, artífice de obras tan reconocidas como «La ciudad y los perros», «La tía Julia y el escribidor» o «La casa verde», entre otras.

Otro de los autores más reconocidos en lengua española, el cartagenero Arturo Pérez-Reverte, se ha declarado seguidor de la miniserie «Hermanos de Sangre» y de «The Newsroom», una ficción de la que también es fan el cineasta Quentin Tarantino. Fanático de las series se reconoce también George R. R. Martin, creador de la saga que fue el germen de «Juego de Tronos» y amante de series como «Ozark», «Better Call Saul», «Fargo» y «Outlander». De «Juego de Tronos», por su parte, se ha declarado seguidora Margaret Atwood, la poetisa autora de la aclamada «The Handmaid's Tale».

Otro gran aficionado del género es el aclamado escritor Stephen King. Muchas han sido las obras del autor que se han llevado al cine o se han adaptado a la televisión, como «El resplandor», «Carrie», «La milla verde», «It» y más recientemente «La niebla» o «El juego de Gerald», pero lo cierto es que King es un fanático empedernido del consumo de ficción en la pequeña pantalla. Hace poco, se declaró fan de la serie española «La casa de papel», aunque también lo es de «La maldición de Hill House», «Breaking Bad», «Bates Motel», «Friday Night Lights», «Stranger Things», «The Walking Dead», «Sons of Anarchy»... ¡e incluso de «Bob Esponja»!. «¡Soy adicto a la vida en bikini! ¡Y esa serie me hace reírme durante horas!», aclaró sobre la serie de animación creada por el recientemente fallecido Stephen Hillenburg.

Al igual que King, a «Friday Night Lights» también es aficionada la célebre autora Lorrie Moore. Susan Eloise Hinton, más conocida por las siglas S.E. y artífice de «The Outsiders», lo es, y mucho, de «Sobrenatural». Tanto es así que los productores la dejaron participar en un cameo durante la séptima temporada. De «True Detective», aclamada y criticada por partes iguales, es amante Bret Easton Ellis, artífice de «American Psycho», la novela que inspiró posteriormente el filme homónimo protagonizado por Christian Bale en la piel del sádico asesino Patrick Bateman.

La aclamada escritora Joyce Carol Oates, por su parte, fue seguidora confesa de tres de las series más aplaudidas en la historia audiovisual: «Breaking Bad», «Los Soprano» y «The Wire». También lo fue de «Mad Men», aunque no le gustó nada su final. «Mad Men», por cierto, tampoco fue del agrado de Stephen King, ni siquiera en sus inicios. «Me parece como estar viendo una novela», afirmó el reputado autor estadounidense. El autor británico Peter James, creador de la célebre y reconocida saga protagonizada por el inspector de policía Roy Grace, es un gran seguidor de «Ley y Orden».

Todo el «hype» generado por la industria televisiva, así las cosas, tienen un gran aliado en los mejores escritores del planeta. «Es muy interesante el fenómeno de las series. La televisión ha encontrado, por fin, un formato en el que puede ser muy original y eficiente», aseguró al respecto Vargas Llosa en la entrevista prefiamente referida. Poco que añadir.