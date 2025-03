Las series de octubre: Filmin estrena su primera española y 'Succession' vuelve por fin a HBO

Si septiembre fue un mes de despedidas , octubre será uno de regresos; también de bienvenidas como la de 'Doctor Portuondo' (viernes 29), primera serie española de Filmin , y la de HBO Max (martes 26), plataforma estadounidense que absorberá a HBO España . Se sabrán más detalles el próximo martes 5.

Como mal acostumba la televisión generalista, poca o ninguna antelación en sus novedades. La Sexta emitirá «muy pronto» la tercera temporada de 'American Crime Story' , recreación de un caso real y mediático; ahora, el Escándalo Lewinsky. La 1 podría estrenar el 'thriller' policíaco 'Parot' ( en Amazon desde mayo ) o la segunda temporada de 'HIT' , drama sobre un profesor de instituto y sus alumnos (la primera, muy recomendable , también estará en Disney+ a partir del miércoles 20). Atresplayer Premium , ahora ocupada con las secuelas de 'By Ana Milán' y 'Toy Boy', podría sorprender con 'Cardo' , presentada en el Festival de Cine de San Sebastián. La plataforma de Atresmedia emitirá diariamente, desde el lunes 4 hasta el jueves 28, la segunda temporada de la antología de terror 'Creepshow' .

A continuación, los estrenos confirmados más destacados de las plataformas y los canales españoles.

Netflix

4 de octubre . Cuarta temporada de 'On my block' , comedia protagonizada por cuatro adolescentes de color y ambientada en un instituto de Los Ángeles.

15 de octubre . Tercera temporada de 'You' , adaptación televisiva de la novela homónima y uno de los títulos más populares de la plataforma. El protagonista (Penn Badgley), ahora casado y con hijo, continuará acosando a mujeres en este adictivo 'thriller' que la plataforma hizo suyo tras el éxito de la primera parte producida originalmente por el canal Lifetime.

22 de octubre . Segunda temporada de la adaptación del cómic .

28 de octubre . Tercera y última temporada del culebrón mexicano 'Luis Miguel. La serie' , con Diego Boneta como el cantante puertorriqueño. Aparecerá por fin Mariah Carey (su versión ficticia, o sea, la actriz Jade Ewen). Como en anteriores ocasiones, la emisión será semanal.

29 de octubre . Primera y única temporada de 'El tiempo que te doy' , miniserie española sobre una ruptura sentimental protagonizada por Álvaro Cervantes y Nadia de Santiago, que también figura como creadora, guionista y productora. Diez episodios de once minutos cada uno.

Amazon Prime Video

15 de octubre . Adaptación televisiva de la novela de misterio escrita por Lois Duncan 'Sé lo que hicisteis el último verano' , cuya libre versión cinematográfica es un clásico noventero del 'slasher'. La combinación del género adolescente con el de terror es otro clásico del algoritmo. La emisión, tras el estreno de cuatro episodios, será semanal.

17 de octubre . Segunda y penúltima temporada de 'Motherland: Fort Salem' , distopía sobre un trío de brujas jóvenes y reclutadas por el Ejército estadounidense. De nuevo, un título pensado para los espectadores jóvenes.

29 de octubre . Primera temporada de 'Maradona, sueño bendito' , serie biográfica que repasará la vida y obra del futbolista argentino durante los años setenta, ochenta y noventa. Un actor por década. Aunque se aproxime el primer aniversario de su muerte, el proyecto se anunció hace tres años.

Movistar+

14 de octubre . Quinta temporada de 'El joven Sheldon' , esqueje de 'Big Bang' . Mejor y más familiar que su serie madre.

23 de octubre . Primera y única temporada de 'Bite' , lo nuevo del matrimonio King ( 'The Good Fight' ). Comedia de terror sobre la pandemia. También se estrena la novena temporada de 'The blacklist ', todavía con James Spader como un enigmático fugitivo que –¡spoiler!– ya no tiene quién le persiga tras la marcha de la actriz protagonista, Megan Boone.

25 de octubre . El director y guionista británico Andrew Haigh ('Weekend') sorprende con la miniserie británica 'La sangre helada' . Adaptación para BBC de la novela homónima sobre una expedición ballenera en el Ártico durante el siglo XIX. La protagonizan Jack O'Connell y Colin Farrell.

31 de octubre . Tercera temporada de una de las mejores comedias actuales de la BBC, 'Fantasmas' . La crítica, como la casa, está encantada. Ya pueden imaginar la premisa.

HBO España

18 de octubre . Tercera temporada de la joya de la corona del canal de pago, 'Succession' , sobre una familia de poco fiar, pero propietaria de medios de comunicación. Habrán pasado más de dos años desde el final de la segunda, por la cual ganó el Premio Emmy a mejor drama .

25 de octubre . Quinta y última temporada de la comedia 'Insecure' .

25 de octubre . Undécima temporada de 'Larry David' . No hace falta ninguna presentación a estas alturas.

26 de octubre . Primera temporada de la serie española 'Todo lo otro' , creada por Abril Zamora ('Señoras del hampa'), sobre unos treintañeros perdidos en Madrid. Ese martes será cuando HBO España pase a llamarse HBO Max.

Filmin

19 de octubre . Primera y única temporada de la miniserie australiana 'Sospechosas inesperadas' con la actriz también australiana Miranda Otto, como una de las ladronas protagonistas. Cuatro episodios.

5 de octubre . Segunda temporada de la comedia negra y británica ( por supuesto ) 'Back to life' , sobre una mujer adulta que regresa a casa de sus padres tras cumplir condena por un asesinato siendo adolescente. Dura, emotiva y divertida.

29 de octubre . Primera temporada de la primera serie española de la plataforma, 'Doctor Portuondo' . Adaptación del libro homónimo a cargo de su propio autor sobre sus años de terapia junto a un psicoanalista cubano.

Disney+

13 de octubre . Primera temporada de 'Reservation Dogs' , importación de la plataforma Hulu, sobre cuatro adolescentes nativos americanos que viven en una reserva. Ha gustado mucho a la crítica estadounidense.

27 de octubre . Decimoctava temporada de 'Anatomía de Grey' . Tampoco hace falta presentación.

Cosmo

7 de octubre . A las 22.00 horas. Estreno de la serie policíaca francesa 'The Promise' .

Calle 13

5 de octubre . A las 22.00. Primera temporada del 'thriller' policíaco 'The Equalizer' , reinicio de la serie homónima de los ochenta. Aquí, quien reparte el bacalao es Queen Latifah como justiciera (y madre soltera).

22 de octubre . A las 22.00. Primera temporada de 'Ley y Orden: crimen organizado' , enésimo esqueje de la franquicia creada por Dick Wolf, pero con un viejo conocido, el detective Elliot Stabler (Christopher Meloni), que regresa por motivos personales.

SyFy España

18 de octubre . A las 22.00. Segunda temporada del drama sobrenatural, religioso y legal, 'Evil' . Sus creadores tampoco necesitan presentación: el matrimonio King. Buenísima . Quizás una de las mejores series del momento. Para quienes disfruten de la ambigüedad narrativa. La primera temporada vuelve a estar disponible en las operadoras que incluyen SyFy España.

AMC España

4 de octubre . A las 23.00. Segunda y última temporada de 'The Walking Dead: World Beyond' , el esqueje más juvenil y menos exitoso de la franquicia zombie.

18 de octubre . A las 22.10. Séptima pero no última temporada de 'Fear The Walking Dead' , el otro esqueje de la franquicia zombie.

AXN España

5 de octubre . A las 22.00 horas. Quinta temporada de 'The Good Doctor' , drama médico protagonizado por Freddie Highmore como un cirujano autista. Tampoco hace falta presentarle .

Starzplay

17 de octubre . Segunda temporada del 'thriller' policíaco 'Hightown' . Por encima de la media por tener una protagonista en mitad del 'mono'.

Apple TV+

22 de octubre . Primera temporada de 'Invasión' , enésima versión de 'La guerra de los mundos', ahora con Sam Neill.