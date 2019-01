Las series más caras de Netflix

Actualizado 28/01/2019 a las 00:51

Netflix se ha asentado en la industria audiovisual como una de las principales referencias a nivel de entretenimiento en todo el planeta. El gigante del «streaming», junto a otras plataformas de su estilo, ha revolucionado la manera de consumir contenidos en televisión. Lo ha conseguido, en gran parte, gracias a sus películas y series de producción propia, en las que ha hecho una importante inversión a nivel económico para intentar ofrecer un servicio al gusto de sus televidentes.

Un desembolso millonario el que se ha hecho desde Netflix en proyectos de todo tipo, aunque algunos han resultado más exitosos que otros. En especial, en materia seriéfila, donde la plataforma cuenta con contenidos tan laureados y con un nivel de producción tan alto como «The Crown», «House of Cards» y «Orange is the new black», en los que ha invertido ingentes cantidades de dinero.

Tal y como publica «GQ», cada episodio de «The Crown» le cuesta a Netflix unos 13 millones de dólares. La ficción protagonizada por Claire Foy (y a partir de la próxima temporada, por Olivia Colman) acerca de la historia de la monarquía británica personificada en la figura de la Reina Isabel II es la serie más cara de la plataforma, aunque también es una de las más aclamadas del panorama audiovisual actual. En cada una de sus temporadas, la multinacional de entretenimiento ha invertido 130 millones de dólares.

Por detrás, cada episodio de la ya cancelada «Sense8», cuyo éxito fue de menos a más, le ha costado a Netflix 9 millones de dólares. Casi el doble que «House of Cards», cuyos capítulos tienen un coste medio de 4,5 millones para la plataforma. A ellos, no obstante, habría que añadir los 40 millones que la empresa tuvo que pagar a Kevin Spacey, que protagonizaba la ficción, por despedirle de la misma al estar involucrado en varios escándalos de carácter sexual. Por detrás, cada entrega de «Orange is the new black», que se encuentra preparando su séptima temporada, le ha cuesta a Netflix cerca de 4 millones.

Pese a ello, entre las producciones de Netflix también hay series que no han funcionado tan bien. Un claro ejemplo de ello es «The Get Down», ficción que relataba el «boom» del hip hop en el Bronx de Nueva York y cuyas dos temporadas, de seis episodios cada una, supusieron un coste de 120 millones para Netflix. Es decir, unos 20 «kilos» por capítulo que llevaron a la serie a ser cancelada después de su segunda temporada. Algo parecido sucedió con «Hemlock Glove», la ficción de terror y suspense protagonizada por Bill Skarsgard y que fue cancelada tras su tercera entrega de capítulos. Cada uno de ellos, le costó a Netflix más de cuatro millones.