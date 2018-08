Series europeas que no deberías perderte (I): los thriller daneses

Las series danesas siempre han estado marcadas por un halo de misterio y oscuridad; no solo en su estética, también en su temática. Un ejemplo de esto es la recién llegada «The Rain». Una ficción postapocalíptica muestra como seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su búnker para descubrir que la civilización ya no existe. Aunque no estarán solos. Esta ficción de Netflix es solo la primera de una larga lista de ficciones danesas que deberías ver. ¿Empezamos?