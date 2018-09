Series que estuvieron a punto de no estrenarse (o nunca vieron la luz)

«Friends» Los personajes de «Friends» - CBS

La mítica serie estadounidense, producida por la CBS («The Big Bang Theory»), estuvo a punto de no ser estrenada. Las diez temporadas que tuvo, entre 1994 y 2004, tuvieron una enorme acogida por parte del público.

Un informe que se filtró del canal estadounidense desvelaba que «en general, las reacciones al piloto no han sido muy favorables. El interés en la serie es muy bajo». Por si fuera poco, los directivos aseguraron que «para la mayoría de los espectadores, la serie no es muy entretenida, inteligente u original», algo que sus seguidores no han pensado en ningún momento desde su estreno.

Por suerte para los fieles de la serie, «Friends» terminó superando el corte de la directiva, pero pudo haberse llamado «Insomnia Café», «Across The Hall» o «Friends like us». Pero lo más terrorífico fue que, en España, los primeros episodios se emitieron bajo el título de «Colegas».

«La catedral del mar» El elenco de «La catedral del mar» - ATRESMEDIA

La ficción de Antena 3, que ha tenido un enorme éxito esta primavera, tuvo dificultades para ser estrenada. El primer problema que se encontraron fue el hacer una buena adaptación de la obra original. Pero a la hora de empezar a crear la serie fue cuando el proyecto estuvo a punto a desestimarse en más ocasiones.

El gran problema que tuvieron fue el crear toda la atmósfera de «La catedral del mar» desde cero. Era increíblemente costoso y cuando desestimaron las opciones de hacer una cooproducción europea o convertirla en «tv-movie», fue cuando habían perdido las esperanzas.

Pero, aunque en un primer momento estaba pensada para ser seis episodios, con la entrada de Netflix en la producciónse acordó que fueran ocho capítulos de cincuenta minutos y gracias a ello la serie pudo ser grabada y finalmente emitida.

«La Verdad» Los actores de «La Verdad» - MEDIASET

La serie de Telecinco fue estrenada, finalmente, en mayo de este año, después de un tumultuoso camino. La ficción estaba grabada desde al año 2016 y se estuvo promocionando desde entonces en Mediaset España. Después de haberse ido postponiendo temporada tras temporada, Febrero de 2018 parecía ser el momento ideal para apostar por la ficción.

A través de las redes sociales iniciaron una cuenta atrás, que la fijaba para el 14 de dicho mes. Pero, en un movimiento para evitar la coincidencia del estreno de la ficción de Telecinco con el de «Palmeras en la nieve» en Antena 3, postpusieron la emisión.

Finalmente fue en mayo cuando el primer episodio vio la luz. Ante la inminente llegada del verano, la cadena decidió dividir la única temporada de la serie, de 16 capítulos, en dos tandas. Ya se han emitido los primeros ocho episodios y se espera que durante el otoño se complete la emisión.

«Apaches» Parte del reparto de «Apaches» - ATRESMEDIA

La ficción costumbrista de Antena 3 fue estrenada en el mes de enero de 2018, después de un retraso que llevó a más de un seguidor a pensar que nunca sería emitida. El problema, en esta ocasión, era encontrar el hueco idóneo para programarla en la parrilla.

El rodaje comenzó en 2015 e, inicialmente, se pensaba estrenar en el 2016. Con el producto listo, Antena 3 empezó a retrasar su emisión, primero para 2017, y finalmente fue en 2018.

Según algunos seguidores, el hecho de que se retrasara tanto la serie no fue positivo. Emitir la ficción después de «La casa de papel» provocó que las comparaciones fueran inevitables.

«B&B: De boca en boca» Belén Rueda y Gonzalo de Castro, en «B&B: De boca en boca» - MEDIASET

Otra de las series de Telecinco también ha sido víctima de los cajones de las cadenas. La segunda temporada de «B&B: De boca en boca» tardó mucho tiempo en ser estrenada, llevando al cansancio a los espectadores y a los propios actores.

El buen resultado que obtuvo la primera tanda de capítulos provocó que Telecinco hiciera el encargo de otra temporada. Con el producto bajo el brazo, la cadena comenzó a anunciar que «próximamente» llegaría la nueva entrega.

La promoción se eternizó en pantalla y regresó un año y medio después de que finalizara la primera temporada. Esto sirvió para que dos actores de la serie, Gonzalo de Castro y Dani Rovira, lanzaran mensajes de descontento con la decisión que había tomado la cadena.

«14 de abril: La República» Los actores Alejo Saura, Félix Gómez y Mariona Ribas, en «14 de abril: La República» - RTVE

Televisión Española tampoco se libra de los extraños acontecimientos en las series. La primera temporada de «14 de abril: La República» gozó de una gran acogida por parte del público. Más de tres millones de espectadores acompañaron a los protagonistas durante la primera temporada, emitida en 2011.

Fue entonces cuando la cadena pública solicitó una segunda temporada a la productora. Pero, lo que nadie se podía imaginar, es que este producto no volviera a emitirse.

Con la ficción producida, y lista para ser emitida, estuvo prevista para estrenar su segunda temporada en 2012. Año tras año se ha ido postponiendo, hasta el punto de no volver a saber nada de la misma, que no ha sido estrenada ni se la espera próximamente.

«Como las alas al viento» Eva Almaya y Raquel infante, en «Como las alas al viento» - ATRESMEDIA

Hace algunos años estuvo muy de moda crear «biopics» sobre las grandes estrellas de España. La duquesa de Alba o Isabel Pantoja han sido dos de las personalidades que tuvieron su miniserie en Telecinco. Pero Antena 3 también intentó obtener beneficio del formato, creando una sobre la vida de Rocío Jurado.

La ficción recibió el nombre de «Como las alas al viento», haciendo honor a una de las canciones más reconocidas de la artista. Pero, con el paso del tiempo, la miniserie no se ha estrenado ni se espera.

«Breaking Bad» «Breaking Bad» estuvo a punto de no estrenarse por no encontrar cadena de televisión - AMC

La serie, que forma parte del libro Guiness de los Records, estuvo a punto de nunca ver la luz. El creador de la idea de la serie, Vince Gilian, consiguió vender su producto a Sony en cuestión de muy poco tiempo, pero que la productora encontrara una cadena para emitirla fue toda una odisea.

«Vamos a coger Mr.Chips y convertirlo en Scarface», contaban los encargados de la productora en cada reunión con las cadenas. Pero siempre se encontraban con el no como respuesta. La TNT no quería la ficción por el tema de la metanfetamina, a HBO no le terminaba de cuadrar, Showtime estaba con «Weeds» entre manos y FX eligió «Dirt» en lugar de «Breaking Bad». Pero, para suerte de los aficionados, fue la AMC la que llamó para quedarse con los derechos.