La serie que Pablo Iglesias ha recomendado al Rey Felipe VI

Actualizado 18/09/2019 a las 11:46

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acudió este martes al Palacio de la Zarzuela con motivo de la ronda de consultas para proponer candidato a presidente del Gobierno. Tras lo infructífera de las reuniones, se ha sabido que el líder de los morados tuvo tiempo para hacerle una recomendación al Jefe del Estado.

En concreto, en nombre de ficción. Y es que Pablo Iglesias decidió hacerle una crítica positiva sobre la última apuesta de Movistar+, «En el corredor de la muerte». «Hemos hablado de una serie que he visto y me ha impresionado sobre Pablo Ibar. Una serie de Movistar basada en el libro de Nacho Carretero que habla de una situación completamente injusta que vive un ciudadano español en Estados Unidos, condenado a pena de muerte y ahora a cadena perpetua por un delito que no ha cometido», resumió Iglesias ante la comparecencia ante la prensa posterior a su reunión con Felipe VI.

De esta forma, Iglesias hizo un breve repaso a esta ficción, que llegó el pasado viernes a Movistar+. Veinticinco años lleva el hispanoestadounidense Pablo Ibar luchando, junto a su familia, por demostrar su inocencia después de ser acusado de perpetrar un triple homicidio en Florida en 1994. Hace apenas unos meses fue condenado a cadena perpetua, logrando esquivar la pena capital. Toda esta peripecia vital es la que concentra en cuatro episodios «En el corredor de la muerte».

Miguel Ángel Silvestre protagoniza la ficción bajo las órdenes del director Carlos Marqués-Marcet. Asume el reto de interpretar en este thriller tan judicial como emocional al reo de padre vasco y madre cubana. «Es una gran responsabilidad no solo porque interpreto a alguien real, sino también porque empecé a hacerme preguntas sobre lo que defendía la serie. El equipo me dejó pensar, hablé mucho con Nacho Carretero, autor del libro en el que se basa nuestra ficción, empecé a ver vídeos, imágenes reales de Pablo y del asesino… Estoy convencido de la inocencia de Ibar y en contra de la pena de muerte. Para mí era muy importante tener esa creencia para poder interpretarle», subrayó Silvestre en una entrevista con ABC.

Diego Sotelo («Fariña») firma esta producción cocreada junto a Ramón Campos (Bambú Producciones). «Contamos la historia casi al mismo tiempo que estaba sucediendo el último juicio», recuerda el último, convencido de que en este documental no podían dejar que fuera el espectador el que sacase sus propias conclusiones sobre la culpabilidad de Ibar. «Cuando la vida de una persona está en juego y podemos aportar nuestro granito de arena no es tiempo de jugar. Yo creo en la inocencia de Pablo y tenemos que transmitir lo que hemos aprendido de la investigación de Nacho. Otro punto de vista sería irresponsable», reconoce el máximo responsable de Bambú.

Pablo Iglesias ya le recomendó «Juego de tronos»

Esta no es la primera vez que Pablo Iglesias ha recomendado una serie a Felipe VI. En el año 2015, recién aterrizado a la vida política, el líder de Podemos obsequió al monarca con una recopilación de las cuatro primeras temporadas de «Juego de tronos», un obsequio que el Jefe del Estado agradeció, señalando que no la había visto.

Este encuentro tuvo lugar cuando Felipe VI visitó las instituciones de la Unión Europa, entre ellas el Parlamento Europeo. Iglesias, en su condición de eurodiputado, fue citado para recibir al Rey, momento que aprovechó para entregarle el pack de la serie. El objetivo era, además, que al ver la serie pudiera obtener «las claves sobre la crisis política de España», aseguró Iglesias a los medios.