¿Qué serie veo este verano?

Desafiando al mundo

No es tarea fácil encontrar una buena serie de adolescentes; sin embargo, este año hemos visto tres. Encabezando la lista aparece la británica «The End of the F*** World». La ficción, que podemos ver en Netflix, muestra la huida hacia delante de dos adolescentes con vidas complicadas que escapan de su presente, pero sin saber hacia dónde van. Es decir, nos recuerda la valentía que requiere la adolescencia (sí, esa que todos pasamos ya).

También tenemos que mencionar «Todo es una mierda» (Netflix), una serie que –al igual que la británica– habla de las dificultades de la adolescencia, pero le suma el «extra» de hablar sin tapujos (y con gracia) de la sexualidad. Todo eso, con un toque nostálgico ochentero. En su caso, «On my block» le da otra vuelta de tuerca más a la temática y añade la marginación a todo lo anterior.

De momento, estas tres ficciones deberían de ser suficientes para llenar el vacío ochentero que nos dejó «Stranger Things».

Con voces femeninas

Las chicas son guerreras y eso nos lo han vuelto a demostrar las muchachas de «GLOW» con su segunda entrega. Han utilizado más purpurina y más laca para hablarnos a ritmo de hits ochenteros de problemas tan actuales como los abusos sexuales por parte de sus jefes o el racismo. Eso sí, prepárate porque sus veinte capítulos se pasarán demasiado rápido. Si necesitas algo más «contundente» tenemos que sugerirte «Orange Is The New Black», que estrenará su octava temporada el 28 de julio en Movistar Series.

Si eres más de clásicos...

El verano también es un buen momento para ver esa serie de la que siempre has oído hablar, pero que nunca te has atrevido a empezar; lo que denominamos como «cuentas pendientes seriéfilas». Entre ellas, suelen destacar ficciones como el drama policiaco «The Wire», la locura del «boom» publicitario con «Mad Men» u otra perspectiva sobre la muerte en «A dos metros bajo tierra».

Sin embargo, también es un buen momento para ponerte al día (si es que lo no has hecho ya) con los grandes clásicos actuales como «Juego de Tronos», «Westworld» (que acaba de terminar su segunda temporada), «American Gods» o «El cuento de la criada», en emisión en Antena 3.

Con acento español

Sí, «La casa de papel» pasó sin pena ni gloria por la parrilla de Antena 3. Sin embargo, la plataforma de streaming Netflix ha conseguido hacer de este peculiar atraco un fenómeno mundial. El Profesor y su equipo tienen todo lo que necesitas para quedarte pasmado delante de la televisión: intriga, acción y alguna que otra escena de amor. Por no hablar de grandes personajes como el de Nairobi (Alba Flores), que no dudará en enseñarte cómo de importante es el empoderamiento femenino.

Pero si hablamos de mujeres fuertes españolas, tenemos que mencionar obligatoriamente a «Paquita Salas». El personaje de los Javis estrenó hace apenas unos días su segunda temporada en Netflix. Si lo tuyo es reírte a la española, también te puede interesar «Mira lo que has hecho» (Movistar+), la ficción con la que Berto Romero se atrevió a contar su experiencia como padre. Sin embargo, si eres más de drama tienes que apuntarte «Crematorio», un clásico español poco reconocido.