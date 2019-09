Sergio Ramos: «No busco cambiar la opinión de nadie con mi documental»

Actualizado 10/09/2019 a las 16:47

«No pretendo cambiar la imagen de nadie con esto». Así de contudente comenzaba Sergio Ramos la presentación de «El corazón de Sergio Ramos», el documental que ahonda en la intimidad del capitán del Real Madrid y que llegará a Amazon Prime Video este viernes 13 de septiembre. El equipo de la plataforma ha acompañado al futbolista durante los últimos meses para mostrar esa intimidad que hasta ahora había guardado con tanto recelo. «Me asocié con la mejor plataforma mundial para que conociera un poco más a Sergio Ramos y no todo sea lo que puedan ver en un partido», comenta el defensa.

«El corazón de Sergio Ramos» no solo se acerca al defensa para intentar desvelar cómo es su vida privada. Ramos busca ayudar «aquellos que tienen un sueño» a cumplirlo. «Soy un niño de barrio, de Camas, y he trabajado mucho para conseguir mi sueño y si la serie ayuda a alguien, perfecto. No solo hay fútbol», explica. «El corazón de Sergio Ramos» muestra las otras pasiones del futbolista: su familia, los caballos y la música.

Ramos reconoce que no ha sido sencillo convivir con una cámara: «Jugar en el Real Madrid me ha formado en muchos aspectos, pero me inquieta más una cámara en casa que un partido. Más que presión siento responsabilidad», reconoce. Sin embargo, el futbolista y su familia han dejado que «entren hasta la cocina». «No hemos puesto límites. Ha sido complicado por los niños. No están acostumbrados a que haya tantas cámaras ni tanta gente en casa», cuenta entre risas ante una sala abarrotada.

Es evidente que Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y fijo en la selección española, genera atención, una que no acostumbra a ver un seriéfilo. Ante la energía de los periodistas deportivos, Ramos reconocía cuáles son esos sueños que le quedan por cumplir: «Tras una temporada nefasta como la pasada, hay que resetear y volver a ganar. Tenemos hambre de volver a hacerlo. (...) Mientras sea posible conquistar más cosas, seguiré soñando. Me apasiona. Mi quinta Champions sería una locura. Por eso me sacrifico. Como levantar una Eurocopa o un Mundial más. Sería único. Balón de Oro, también y por eso luchó cada día. Me veo capacitado para seguir varios años más».

Varias entregas

«El corazón de Sergio Ramos» no estará compuesto por una única entrega. «Aún no está nada firmado, pero desde el principio se habló que este proyecto estaría formado por tres o cuatro temporadas», asegura. La intención es que la serie pueda plasmar los distintos aspectos de la vida del internacional. Además de hacer un repaso del camino que Sergio Ramos trazó desde las calles de su barrio en Camas, Sevilla, hasta la capitanía del Madrid, Amazon también quiere plasmar su lado más familiar y su quehacer como capitán. «Espero que en las próximas temporadas volvamos a cosechar muchos éxitos para que también pueda haber constancia de los buenos momentos que he vivido tanto con el Madrid como la selección», concluye. De lo que, de momento, no sabemos nada es de cómo plasmará su boda con Pilar Rubio.