Así será la boda de Carlitos y Karina

Actualizado 13/09/2018 a las 01:38

«Desde sus inicios, esta serie ha pretendido ofrecer una mirada a nuestro interior, no solo nostalgia y que el espectador se identifique con los personajes. En cada episodio tiene que haber risas y lágrimas y debe poner la carne de gallina», asegura a ABC Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de «Cuéntame cómo pasó», que regresa este jueeves a La 1, a las 22.35. «En lugar de estancarnos en más de lo mismo, hemos dado un paso más para sorprender a todos los que nos siguen. Nadie se va a sentir decepcionado», comenta el guionista.

La serie regresa a La 1, tras un parón de unos meses, con una entrega especial titulada «Cuéntame una historia de amor». Las puertas del barrio de San Genaro se abren para contar cómo es un día de rodaje. El presentador Roberto Leal se cuela en los platós para compartir anécdotas con los actores y el equipo técnico y para vivir de cerca los últimos días de grabación para Ricardo Gómez y Elena Rivera (Carlitos y Karina).

Cerca del viejo camión del descampado en el que tantas historias han ocurrido se reúnen Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Pablo Rivero e Irene Visedo para contar cómo es vivir con dos familias, la de la serie y la real. También aparecerán otros actores, como Ana Arias, Paula Gallego, Paloma Boys, Silvia Espigado y Manolo Cal.

Oristrell, por otro lado, recuerda que la serie se quedó en los preparativos de la boda de Carlos y Karina y los mares de dudas que tenía la pareja. También en el atentado del Hipercor. El curso arranca en el verano de 1987. En «Las viejas heridas», la familia Alcántara al completo y los vecinos del barrio se encuentran en Sagrillas para participar en un homenaje que el pueblo ofrece en memoria de Miguel Alcántara (Juan Echanove).

Enlace en el tercer capítulo

La boda se hará esperar hasta el tercer episodio, titulado «Ni te cases ni te embarques». «La nuestra no será una boda al uso», adelanta Elena Rivera. «Mi personaje está en paro, pero justo el día de la boda me llega una oferta laboral que me va a cambiar la vida», comenta Ricardo Gómez. Sobre su marcha de la serie, Rivera asegura que «el último día fue muy intenso. Han sido 14 años viviendo y conviviendo con muchas cosas. Una atmósfera emotiva muy difícil de explicar. Espero que esas vivencias traspasen la pantalla. Hubo momentos en los que tuvimos que parar». Ricardo Gómez añade: «Llevo en la serie desde los siete años. Como actor tienes que trabajar las emociones, pero cuando llega ese momento tan especial sientes un nudo».