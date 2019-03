Seis series de Netflix para hacer maratón este fin de semana

Actualizado 30/03/2019 a las 00:34

Con la primavera ya instalada en nuestras vidas, es tiempo de salir a la calle y comenzar a disfrutar del sol, aunque sin descuidar los pequeños placeres de la vida como tumbarse en el sofá a devorar algunas de las mejores series disponibles en las cada vez más plataformas presentes en la pequeña pantalla.

Pero como el clima cada vez acompaña más para hacer vida fuera de casa, desde ABC Play no recomendamos pasar mucho tiempo estos días viendo la televisión. Por ello, para este fin de semana hemos decidido aconsejar algunas series no muy largas, todas ellas disponibles en Netflix y que de momento tienen solo una única temporada.

The Umbrella Academy

Uno de los estrenos más recientes de la plataforma. En sus diez capítulos, cuenta la historia de una genuina familia de superhéroes que, tras un tiempo separados, se unen para investigar la misteriosa muerte del padre mientras tratan de superar los múltiples conflictos que surgen entre ellos y la amenaza del Apocalipsis pende sobre ellos. La serie tiene en su reparto uno de sus grandes alicientes, pues está protagonizada por la nominada al Oscar Ellen Page, Robert Sheehan («Geostorm») y Tom Hopper, reconocido por interpretar a Dickon Tarly en «Juego de Tronos»

Bodyguard

Catalogada como la «mejor serie» del pasado año por nuestra compañera Helena de la Casa, «Bodyguard» (o «El Guardaespaldas», en castellano) se centra en sus seis episodios en la historia de David Budd, un veterano de guerra que, tras evitar un atentado, se convierte en el escolta de la ministra Julia Montague (Keelie Hawes), cuya visión política es totalmente opuesta a las creencias del militar, al que da vida Richard Madden (Robb Stark en «Juego de Tronos». Por su trabajo en la serie, Madden ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en una Serie de Drama.

Muñeca rusa

Una de las series del momento de la plataforma. Creada, dirigida, guionizada y protagonizada por mujeres, la ficción tiene un gran componente feminista y narra la trama de Nadia, una joven que queda «encerrada» en el día de su 37º cumpleaños. Al más puro estilo «Atrapado en el tiempo», aunque con una particularidad: que ese día también es el de su muerte. Al frente del elenco (y de la ficción en general) está Natasha Lyonne, nominada al Emmy por su papel más conocido: el de Nicky Nichols en «Orange is the new black».

Sex education

Recomendación en clave adolescente. La serie, de ocho capítulos, sigue las vidas de un particular grupo de alumnos de instituto que, con las hormonas más que revolucionadas, comienzan a seguir consejos en materia erótico-festiva del joven Otis (Asa Butterfield, recordado por «El niño con el pijama de rayas»), un joven virgen hijo de una sexóloga (que es ni más ni menos que Gillian Anderson), al que ayudan en su «consultorio» la «chica mala» Maeve (Emma Mackey) y su estrambótico amigo gay Eric (Ncuti Gatwa). Tan disparatada como genuina.

You

Pocas series de Netflix han tenido tanto tirón en los últimos meses como «You». En sus diez entregas, la ficción sigue al obsesivo bibliotecario Joe Goldberg (Penn Badgley, Dan en «Gossip Girl»), que utilizando la tecnología y las redes sociales consigue encandilar a la joven de la que se enamora a primera vista, la excéntrica Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Lo difícil, no obstante, será mantener el vínculo cuando el castillo de naipes del librero se vaya desmoronando.

Vivir sin permiso

La aportación española de la lista. Producida por Mediaset y Alea Media originalmente para Telecinco, la plataforma se ha hecho con los derechos de emisión de la serie, creada por Aitor Gabilondo («El Príncipe») y que en sus trece capítulos se centra en la vida del infame empresario y narcotraficante Nemo Bandeira (José Coronado) desde el día en que le diagnostican que sufre el mal de Alzheimer. Por si no fuera suficiente, el reparto lo completan rostros como los de Álex González, Pilar Castro, Unax Ugalde, Leonor Watling, Claudia Traisac y el flamante ganador del Goya Luis Zahera.