Seis dibujos animados que no querrás que vean tus hijos

Este jueves llegaba a Netflix «Big Mouth», la disparata comedia de animación que relata el paso de la infancia a la adolescencia. Parece amigable, pero no lo es (exactamente), En ella, para quien no la conozca, Nick Birc y Andrew Glouberman descubren qué sucede cuando tu cuerpo comienza a convivir con la revolución hormonal que supone la adolescencia. Para lidiar con ella, tendrán a su propio «monstruo de las hormonas», quien se esforzará en guiarles por el camino correcto (hacia la lujuria y la rebeldía). Es decir, no son dibujos animados para niños.

«Big Mouth» encabeza una larga lista de series animadas que, aunque parecen perfectas para amenizar los ratos estivales junto a los más pequeños de la casa, no lo son. Cada vez hay más adultos que se atreven a adentrarse en este original universo y demostrar que el género no es solo para los más pequeños.

Historias como la incansable lucha de una estrella de la televisión, que cayó en el olvido por volver a estar frente a los focos («Bojack Horseman»); las divertidas aventuras de un abuelo científico y su nieto fácilmente impresionable («Rick y Morty») o los problemas cotidianos a los que se enfrenta el portero Frank Murphy y su esposa a la hora de criar a sus tres hijos («F is for Family») son algunas de las producciones a las que les acompaña la categorización de «no recomendada para menores de 18 años».

Aunque sus temáticas parecen inofensivas, la crudeza con la que tratan a sus personajes hacen de este tipo de series una forma diferente de enfrentarse a la realidad. A continuación, dejamos un listado de seis series que deberías ver.