Mucho mejor que 'Juego de tronos' . Salvo para los fans de 'Juego de tronos'. David Benioff y D.B. Weiss , los 'showrunners' de la serie basada, a veces, en las novelas de George. R.R. Martin , firmaron un acuerdo con Netflix de 200 millones de dólares ... . Y gracias a ellos Amanda Peet ha creado 'La directora' , que es la ficción de la que estoy hablando. Aunque sólo fuera por haber estado en el mejor Sorkin más allá de 'El ala oeste', es decir, en 'Studio 60 on the Sunset Strip' , ya la respetaría. Pero, además, es de las guapas actrices con talento para otras cosas, como Olivia Wilde y su 'Super empollonas' . Lo demuestra en 'La directora' , que escribe y produce. También es verdad que desde 2006 es la mujer de David Benioff. Bueno, y Frances McDormand ha trabajado con su marido y su cuñado . Benioff y Weiss abandonaron el proyecto para HBO de la serie ('Confederate') sobre una realidad alternativa tras la guerra de secesión en Estados Unidos. Ganaban los confederados y la esclavitud seguía vigente. Ante las críticas por lo que parecía que iba a ser muy cruel para mentes algodonadas lo dejaron pasar. Como si 'El ferrocarril subterráneo' (Amazon) se viera con gusto .

Protagonizada por Sandra Oh (con un peinado horroroso) y Jay Duplass , 'La directora' es una miniserie de seis capítulos sobre una tradicional universidad estadounidense con las memeces de los campus actuales. Los estudiantes son clientes. Se pretende fichar a David Duchovny como profesor. Los clientes ofendidos por un chiste sobre Hitler consiguen que expulsen a un profesor. La directora del departamento de Literatura (Sandra Oh) es el estandarte que utilizan en el centro para conseguir matrículas. Una asiática. Un malentendido sobre su papel en que una profesora negra no sea titular, la pone a la altura de Stalin. La mayoría del profesorado de la vieja universidad son señores y señoras (la maravillosa Holland Taylor ) viejos y blancos. Esta parte tiene algo de 'El método Kominsky' .

'La directora' es una sátira académica, una ficción entretenida, una serie de buenos personajes. Miren, hasta la niña es adorable.