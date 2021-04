El regreso de 'Friends', cada vez más cerca El elenco retoma este mismo lunes las grabaciones de su reunión más esperada

El esperado regreso de 'Friends' está cada vez más cerca. Después de que la pandemia retrasara los planes de HBO Max para presentar al público uno de sus grandes reclamos, parece que la reunión de los seis amigos más famosos de Nueva York se retomará este mismo lunes en el Studio 24 de Warner Bros, el mismo en que se rodaron las diez temporadas de la serie que HBO emitió entre 1994 y 2004.

Tal y como ha informado 'The Hollywood Reporter', los protagonistas de 'Friends' (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer) trabajará a partir de este lunes junto a Marta Kauffman y David Crane, creadores de la emblemática sitcom, para dar vida a un documental que tiene el reto de agradar a los fans de una de las comedias más aclamadas en la televisión americana. No será fácil ya que, como se puntualizó tras conocerse el regreso de 'Friends' a la pantalla, los actores volverán a pantalla para hablar de su experiencia en la serie y de la huella de 'Friends', pero no a modo de secuela como muchos seguidores de la producción de HBO habrían esperado.

Precisamente, para mantener viva esta nostalgia, no hace mucho que Emma Lewis, autora del libro 'I'll be there for you', seleccionó los que, a su parecer, son los mejores capítulos escritos por Kauffman y Crane y que han hecho de 'Friends' una de las series más recordadas por el público americano. Entre los episodios seleccionados destacan 'El de la fantasía de la princesa Leia' o aquel en el que todos se enteran de que Monica y Chandler mantienen una relación sentimental. Aquí puedes leer la lista completa.