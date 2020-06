Reese Witherspoon ya tiene su nuevo «Big Little Lies»: «Decidí crear para cambiar la industria» La actriz produce y protagoniza junto a Kerry Washington la serie «Little Fires Everywhere» (Amazon)

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 02/06/2020 01:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace unos ocho años, Reese Witherspoon, disgustada con las ofertas de trabajo que llegaban a su mesa, decidió crear su propia productora. «Antes me costaba tomar decisiones arriesgadas, me consumían mis propios miedos. Decidí sumarme a la creación de historias dentro de una industria donde actúo con libertad pero que deseo cambiar. Desde mi punto de vista, no había narraciones para las mujeres que yo sintiera representativas del mundo por el que pasamos y que nuestras hijas están viendo en el cine y la televisión», explicó. Así nacieron propuestas tan exitosas como «Big Little Lies» y «The Morning Show». Su última producción, «Little Fires Everywhere», recién llegada al catálogo de Amazon Prime Video.

Esta historia, que Witherspoon protagoniza y produce junto a Kerry Washington, es la adaptación de la novela homónima escrita por Celeste Ng, que ha colaborado también en la versión televisiva. «Little Fires Everywhere» habla de las diferencia de clases en los noventa a través de la relación entre una familia perfecta, los Richardson, y una enigmática madre e hija que cambian sus vidas. El título («Pequeñas llamas por todas partes») ha ce referencia a la presencia constante del fuego en la serie, aunque a veces sea una metáfora. «Existe ese elemento literario en cada capítulo. Sin embargo, en el episodio final, cobra vida de una manera inesperada», admite Witherspoon.

«La escritora muestra en profundidad cómo se vivía en los suburbios de Estados Unidos hace tres décadas, la arbitrariedad de las autoridades. Un ejercicio televisivo donde también se habla de la identidad del inmigrante y de la identidad de clase. Es una maleta cargada de crítica», reveló Washington, muy comprometida también con el movimiento Time’s Up contra el acoso a las mujeres. «Durante gran parte de mi carrera, me han juzgado por mis opiniones, incluso me han llamado loca en alguna reunión de ejecutivos. Ahora estamos creando un entorno más seguro para las actrices. Ese es el resultado emocionante de unirse», añade la actriz.

Emprendedoras

«Todas las mujeres con las que he trabajado en los últimos tres años, ya sea Nicole Kidman, Jennifer Aniston o Kerry Washington, estamos comprometidas con cambiar la imagen de la mujer dentro de la industria. Lo hemos hablado y queremos cambiar las cosas respetando nuestras ideas. Tener control es un mundo nuevo para nosotras», puntualiza Witherspoon, que reconoce que trabajar con Meryl Streep supuso un antes y un después en su carrera.

«El mundo está cambiando, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Con la aparición de las plataformas, de las redes sociales, las mujeres pueden comunicarse entre sí saltando clases sociales, países, continentes. Es un momento importante para que nos volvamos emprendedoras y desarrollemos una voz en la lucha política. Estoy muy feliz de que mi hija esté creciendo en este momento», asume Witherspoon, que, aplicándose sus propios principios, prepara series y películas para Amazon Prime Video, Apple TV+ y Netflix, entre otros.