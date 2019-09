¿Quiénes son los grandes favoritos en los premios Emmys 2019?

Actualizado 22/09/2019 a las 01:04

«Juego de Tronos» confirmó el pasado fin de semana su condición de favorita para la 71ª edición de los Emmy ya que, con diez premios, dominó las galas previas de los reconocimientos más importantes de la industria televisiva. Sin embargo, tendrá que esperar hasta este domingo 22 de septiembre para ver si finalmente vuelve a arrasar en los premios más codiciados entre los seriéfilos pese las críticas que recibió la temporada final de la ficción de HBO. O si finalmente será «Chernobyl» quien le robe el protagonismo.

No hay que ser un gran entendido para saber que «Juego de Tronos» parte como la favorita para conseguir el Emmy a la mejor serie dramática del año. Pese a las polémicas que generó la última entrega, sigue siendo una temporada destacada y de la que se sigue hablando gracias a las precuelas que HBO y George R.R. Martin están preparando para los próximos años. Comparte nominación con «Better Call Saul» (AMC), «Bodyguard» (Netflix), «Killing Eve» (BBC America), «Ozark» (Netflix), «Pose» (FX Networks), «Succession» (HBO) y «This Is Us» (NBC).

En la categoría de mejor actriz protagonista de serie dramática encontramos a una de las protagonistas de «Juego de Tronos»: Emilia Clarke, quien parece tener todo a su favor para conseguirlo. El problema es que hay competencia (y de nivel). Entre las nominadas también aparecen grandes actrices como Viola Davis, por «Cómo defender a un asesino»; y Jodie Comer y Sandra Oh; ambas por «Killing Eve». Por no hablar de la presencia de Robin Wright («House Of Cards»). Completan la lista Laura Linney («Ozark») y Mandy Moore («This Is Us»).

Si hay una categoría en la que «Juego de Tronos» flojea es la de mejor actor principal en serie dramática, pese a que cuenta con la nominación de Kit Harington. Entre los nominados, parece no haber ninguno que destaque. Aunque si tuviésemos que decir un favorito sería Bob Odenkirk, por «Better call Saul». Pese a ser la precuela de la aclamada «Breaking Bad», el actor y el equipo de la ficción ha conseguido que la trama no se desgaste con la inclusión de James Morgan «Jimmy» McGill. Milo Ventimiglia, de «This is Us», es el otro candidato con algo de fuerza para este premio. También están nominados Jason Bateman («Ozark»), Sterling K. Brown («This Is Us») y Billy Porter («Pose»).

Entre los actores de reparto también aparecen como favoritos actores de «Juego de Tronos». En la categoría femenina, cuatro de seis nominadas forman parte del reparto de la serie de HBO: Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Maisie Williams. Aunque es el nombre de la intérprete de Cersei Lannister el que suena con más fuerza. Completan la lista Fiona Shaw («Killing Eve») y Julia Garner («Ozark»).

Peter Dinklage parece ser el favorito a hacerse con el Emmy a mejor actor de reparto. Lo haría ante la mirada de dos de sus compañeros de reparto: Alfie Allen y Nikolaj Coster-Waldau. Pero no pueden perder de vista a ninguno de los dos nominados por «Better Call Saul»: Jonathan Banks y Giancarlo Esposito. También están nominados Michael Kelly («House Of Cards») y Chris Sullivan («This Is Us»).

Una categoría que apenas suele recibir atención es la de mejor serie limitada. Pero la calidad que tienen sus ficciones nominadas han hecho que se convierta en una de las más esperadas. Todo apunta a que será «Chernobyl» quien se haga finalmente con el galardón, pero tendrá que pelear con «Así nos ven», «Fuga en Dannemora», «Fosse/Verdon» y «Heridas abiertas».

Además, «Chernobyl» podría hacerse con el Emmy a Mejor actriz de reparto en serie limitada o película gracias a la interpretación de Emily Watson. Para ello, tendrá que superar a Patricia Arquette («The Act»), Marsha Stephanie Blake («When They See Us»), Patricia Clarkson («Sharp Objects»), Vera Farmiga («When They See Us») y Margaret Qualley («Fosse/Verdon»). En la categoría masculina también aparece otro miembro del reparto: Stellan Skarsgård. Se enfrenta a Asante Blackk («When They See Us»), Paul Dano («Escape At Dannemora»), John Leguizamo («When They See Us»), Ben Whishaw («A Very English Scandal») y Michael K. Williams («When They See Us»)

Entre risas

En la parte cómica, «Veep» y «The Marvelous Mrs. Maisel» parten como aspirantes principales en la carrera al Emmy a la mejor comedia, una categoría. Aunque no hay que perder de vista a rivales de la calidad de «Barry», «Fleabag», «Muñeca rusa», «The Good Place» y «Schitts Creek».

Si se habla de actriz y comedia, es inevitable que salga el nombre de Phoebe Waller-Bridge («Fleabag»). Sin embargo, la creadora de la ficción por la que está nominada tendrá que vérselas con grandes intérpretes como Rachel Brosnahan («The Marvelous Mrs. Maisel»), Julia Louis-Dreyfus («Veep»), Natasha Lyonne («Russian Doll»), Christina Applegate («Dead To Me») o Catherine O'Hara («Schitt's Creek»).

El Emmy a mejor intérprete de reparto podría volver a llevárselo Alex Borstein («The Marvelous Mrs. Maisel»), pero tendrá que enfrentarse a la reputada Anna Chlumsky («Veep») y a su compañera de reparto Marin Hinkle («The Marvelous Mrs. Maisel»). El resto de nominadas tampoco se lo pondrá fácil: Sian Clifford («Fleabag»), Olivia Colman («Fleabag»), Betty Gilpin («GLOW»), Sarah Goldberg («Barry») y Kate McKinnon («Saturday Night Live»).

En la categoría de mejor actor de comedia aparecen veteranos como Michael Douglas («El método Kominsky») o Ted Danson («The Good Place»). Pero se trata de una de las categorías más ajustadas. Completan la lista Bill Hader («Barry»), Don Cheadle («Black Monday»), Anthony Anderson («black-ish») y Eugene Levy («Schitt's Creek»).

Como mejor actor de reparto en serie cómica aparece el nombre de Alan Arkin («El método Kominsky») con fuerza. Sin embargo, «Barry» cuenta con tres nominaciones de las que bien podría salir el ganador: Anthony Carrigan, Stephen Root y Henry Winkler. También están nominados Tony Hale («Veep») y Tony Shalhoub («The Marvelous Mrs. Maisel»).