Profesores, enfermeros e ingenieros: ¿qué fue de los actores de «Verano azul»?

Actualizado 28/07/2019 a las 01:51

Tras 38 años del estreno de «Verano azul», en 1981, sus protagonistas han experimentado enormes cambios, no solo físicos, sino también en sus carreras. Mientras que unos optaron por continuar dedicándose al mundo de la ficción, otros prefirieron volcarse en otros sectores, como la enfermería. Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte, y la presión que les supuso vivir con la fama provocó que quisieran distanciarse de los focos. Esto es lo que les ha sucedido a los actores de «Verano azul».

Juan José Artero, más conocido como Juanjo Artero, es el único que ha logrado una larga carrera profesional en televisión y cine tras «Verano azul». En la serie de TVE interpretó a Javi, y desde entonces, ha bebido de las mieles del éxito. «Verano azul» no fue el primer papel de Artero en televisión, ya que apareció como extra en uno de los episodios de «Estudio 1», en la obra «El perro del hortelano». Tras la serie rodada en Nerja, Artero fue apareciendo de forma esporádica con pequeños papeles en diferentes series, hasta que, en 1999, se convirtió en Charlie en «El comisario» durante diez años. Este papel consagró definitivamente a la versión adulta de Artero, que también ha participado en series como «El barco»,«Amar es para siempre» y «Servir y proteger». Además, también ha aparecido en bastantes películas y en una enorme cantidad de obras de teatro.

José Luis Fernández intentó ir de la mano de Artero, pero no tuvo la misma suerte. El que fuera Pancho en «Verano azul» quiso aprovechar el tirón de la serie. Para ello, decidió unirse a su compañero Juanjo Artero y probar suerte en el mundo de la música. De la mano, montaron el dúo Pancho y Javi, pero no tuvieron apenas éxito. Tan solo grabaron un disco, que no logró la acogida deseada, y que contenía temas como «Sueños de invierno» o «Cuando es bueno para ti». Además, la cadena se volcó también con el dúo, apareciendo en repetidas ocasiones en programas de la cadena, como en «1, 2, 3, responda otra vez» o «Estudio abierto».

Por desgracia para Fernández, la fama le llegó a superar demasiado pronto. No solo no conseguía recuperar el éxito de «Verano azul», sino que, además, su carrera discográfica se había hundido. Todo ello le llevó a caer en el mundo de las drogas, saltando de nuevo al ojo público a consecuencia de estos escándalos. Pero, por suerte, de nuevo pudo volver a tener una vida en el anonimato, y apenas se sabe nada del que fuera Pancho.

Las hermanas Cristina y Pilar Torres hicieron las veces de Desi y Bea en la serie. Ambas tuvieron una enorme acogida por el público español, pero parece ser que el intenso rodaje en la localidad de Nerja no les atrajo lo suficiente como para repetir la experiencia posteriormente. Ambas, casi de la mano, decidieron dedicarse al mundo de la enfermería, profesión en la que destacan a día de hoy en un hospital de Madrid.

El elenco de «Verano azul» en un reencuentro en 2011 - EFE

Quién, desde pequeño, empezó en el mundo de las artes escénicas fue Gerardo Garrido, más conocido como Quique de «Verano azul». Desde pequeño recuerda haberse visto rodeado de focos y maquillaje. De hecho, a los ocho meses asegura haber participado en un anuncio de un Renault 4. Sin embargo, aquello no estaba hecho para él. Aunque asegura que desde el ente público les trataron muy bien, las jornadas superaban las quince horas de rodaje, algo insoportable para un niño. De hecho, aunque asegura haberse aprovechado de la fama en momentos puntuales, no le gusta nada, y considera que es algo muy peligroso, y más cuando se encontraba en manos de niños. Por eso, tomó una decisión tremendamente sensata: dedicarse a la fotografía. Además de haber hecho fotos para publicidad, también ha logrado capturar la estación espacial internacional desde un pequeño pueblo de Valladolid.

Miguel Ángel Valero era uno de los actores favoritos de la serie, ya que era complicado no reírse junto a su personaje, Piraña. A pesar de haber sido seleccionado para el papel desde el momento en el que Antonio Mercero lo vio, después no ha conseguido tener una gran carrera. Al igual que hicieran Fernández y Artero, Valero se unió a su amigo Tito y montaron un dúo musical: Los Pirañas.

Pero, al igual que sucedió con los anteriores, tampoco lograron consagrarse en el tiempo. Además, también pudieron aparecer, juntos, en las películas «Padre no hay más que dos», con Pajares y Esteso, y en «Chispita y sus gorilas», junto a Macarena Camacho, otra estrella infantil en auge. Pequeñas apariciones consiguió Miguel Ángel Valero posteriormente, siendo de las más destacables su papel como Mantequilla en «La bola de cristal». Posteriormente, decidió dedicarse al mundo de la informática, y, actualmente, es profesor de Ingeniería Telemática en la Universidad Politécnica de Madrid.

Su compañero de dúo, Tito en la serie y Miguel Joven fuera de la fición, decidió no desmarcarse del todo de la serie «Verano azul». Fue tanto lo que le marcó el rodaje que, además de intentar dedicarse al mundo de la música, decidió trasladarse a Nerja, ciudad que acogió el rodaje, y, aprovechando el auge del turismo en la localidad de la Costa del Sol, decidió trabajar como guía turístico en la ciudad, en donde hay un parque dedicado y tematizado a la serie de Televisión Española.

María Garralón fue la mítica Julia en «Verano azul», y su carrera ha estado plagada de éxitos desde que se echara el telón a la serie de Televisión Española. Por señalar algunos de sus trabajos más destacados, ha aparecido en «Farmacia de guardia», «Compañeros», «El comisario», «Aquí no hay quien viva» y, más recientemente, en «Las chicas del cable». Además, en teatro también ha tenido un enorme recorrido, encontrándose actualmente sobre las tablas con la obra «Háblame».

El último gran protagonista de «Verano azul» fue el mítico Chanquete, el actor Antonio Ferrandis. El ganador de la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes en 1993, consiguió ser el primer protagonista de una cinta española premiada con el Óscar a mejor película de habla no inglesa («Volver a empezar», 1982). Es el único miembro del elenco principal que ha fallecido. Murió en el año 2000, a los 79 años, a consecuencia de una complicación cardíaca. Sin embargo, su afamado barco continuará varado en Nerja hasta la posteridad.