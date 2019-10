HBO prepara la serie de «Grease»

Actualizado 16/10/2019 a las 09:44

El célebre musical «Grease» (1978) tendrá una serie de televisión derivada de su trama en HBO Max, la nueva plataforma digital que lanzará WarnerMedia en la primavera de 2020.

Medios de comunicación estadounidenses han precisado que esta nueva producción televisiva se titulará «Grease: Rydell High», un nombre que alude al instituto en el que estudiaban Danny (John Travolta) y Sandy (Olivia Newton-John).

Por ahora no se conocen grandes detalles de este proyecto para la pequeña pantalla más allá de que recuperará el aroma de la película original con una ambientación inspirada en los años 50 y el protagonismo de los números musicales. «'Grease' es un fenómeno icónico de la cultura popular que funciona para cada generación», dijo la jefa de contenido de HBO Max, Sarah Aubrey.

«Esto es el instituto y la vida en un pequeño pueblo estadounidense contados a la escala de un gran musical de rock and roll. Es Grease 2.0. pero con el mismo espíritu, la energía y la emoción que inmediatamente sientes cuando escuchas alguna de esas canciones icónicas», agregó.

La serie contará con la producción de Paramount Television, compañía que en 2016 ya produjo «Grease Live!» para la cadena Fox, un especial televisivo que encabezaron Vanessa Hudgens, Julianne Hough y Aaron Tveit. Además, la noticia de esta nueva serie sobre «Grease» llega pocos meses después de que en abril se conociera que el estudio Paramount está preparando una película que será una precuela de la cinta original.

«Summer Loving» es el título de ese proyecto para el que se ha fichado a John August, el guionista de «Big Fish» (2003) y de la reciente «Aladdin» (2019). La precuela abordaría el verano de romance que vivieron los dos protagonistas y cuya ruptura, solo cicatrizada después al coincidir los dos jóvenes en el nuevo curso, era el punto de partida de «Grease».

Travolta y Newton-John fueron las estrellas de «Grease», uno de los musicales más famosos de la historia y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno. Basada en el musical homónimo de 1972, esta película se centraba en el amor juvenil entre el rebelde Danny (Travolta) y la inocente Sandy (Newton-John).

Canciones como «You're The One That I Want» o «Summer Nights» se convirtieron en tremendos éxitos y todavía hoy son de los temas más solicitados en los karaokes de todo el mundo. «Grease», que contó con Randal Kleiser como director, fue la película más taquillera de 1978 y dio pie a una secuela, «Grease 2» (1982), que incluía a Michelle Pfeiffer en su elenco pero que fue recibida con críticas muy negativas y no obtuvo el respaldo del público.