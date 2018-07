¿Prefieres las series clásicas ya finalizadas? Amazon Prime Video solucionará tu verano

«¿Y tú? ¿Tienes Netflix?» es una pregunta cada vez más habitual entre los españoles. Desde su llegada a nuestro país en otoño de 2015, el servicio estadounidense de contenido audiovisual en streaming y bajo demanda ha ido poco a poco haciéndose un hueco entre la población. Según el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), casi un millón y medio de usuarios españoles tenían Netflix durante el último trimestre de 2017. Series como «House of Cards», «Orange Is the New Black» o «Stranger Things» han conseguido protagonizar conversaciones estre seriéfilos veteranos y recién iniciados.

Sin embargo, no es tan común escuchar a aquellos que presumen de tener HBO España o Amazon Prime Video, que aterrizaron en España en diciembre de 2016. De hecho, muchos usuarios tienen acceso al servicio de series de Amazon y ni siquiera son conscientes de ello. Para no informados: tan sólo basta tener la suscripción premium –aquella que, por ejemplo, te permite recibir una compra al día siguiente sin coste añadido– para poder disfrutar del catálogo de ficción. Según el Panel de Hogares CNMC, más de medio millón de usuarios tendrían acceso a Amazon Prime Video a finales de 2017.

Del mismo modo que Netflix y HBO España ofrecen en exclusiva contenido original, Amazon también produce títulos propios como «The Man in The High Castle», «Transparent» y «Bosch». Pero la «versión» española también ha ido incorporando a lo largo de este año y medio series clásicas, muchas de ellas inéditas en nuestro país («Parks and Recreation») o emitidas en la televisión generalista en horarios intempestivos: «Friday Night Lights» a última hora de la tarde en La 2 o «The Office» en la madrugada de La Sexta.