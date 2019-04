Actualizado 05/04/2019 a las 01:31

[¡Cuidado! Este artículo contiene información sensible sobre «The Umbrella Academy]

Netflix ha confirmado, por fin, una noticia que llevábamos esperando semanas: habrá segunda temporada de «The Umbrella Academy». No solo los rumores de que la plataforma está rodando sus principales apuestas de dos en dos entregas, el final (abierto) de la primera también nos hacía pensar que los creadores de la ficción contaban con la esperanza de poder continuar la historia de estos peculiares superhéroes. Si escapas de un cataclismo de semejantes dimensiones con un viaje en el tiempo, obviamente nos quedamos con una pregunta: ¿a dónde han ido? Incluso un seguidor de los cómics, que sabe más o menos qué otras situaciones vivirán los personajes, se quedan con esta duda ya que la serie ha demostrado tener la personalidad suficiente para cambiar el transcurso de los acontecimientos.

Todavía quedan muchas historias de los cómics por publicarse. Gerard Way y Gabriel Bá, los creadores de la serie, tienen previstos crear al menos ocho volúmenes. De momento, habrá que esperar hasta el 20 de agosto para leer Hotel Oblivion, el tercero de la colección de The Umbrella Academy (del que ya se han publicado cinco números). Y ¿sabéis quién ha visto ya todo el contenido que tienen? Steve Blackman («Fargo», «Altered Carbon»), el productor y showrunner de la ficción. Aún así, según ha contado el propio Blackman diferentes en varias entrevistas, Gerard Way dejó claro desde la primera reunión con los guionistas cuál sería la línea a seguir de la serie con un documento de dieciocho páginas.

Pero vamos a lo importante: ¿qué podemos esperar de la segunda temporada de «The Umbrella Academy»? Sabemos que el rodaje comenzará este verano. Y, si tenemos en cuenta que Blackman ha calculado que necesitará unos 18 meses para tenerla lista, no podremos verla hasta finales de 2020. Además, el elenco principal repite con Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin Min. Sobre la trama, las pistas hay que buscarlas en los cinco números que ya hay publicados de Hotel Oblivion porque la primera temporada de la ficción incluye las principales tramas de las dos entregas (ya publicadas) del cómic.

Netflix anunciará nuevas incorporaciones al reparto de «The Umbrella Academy» -NETFLIX

«Ahora, solo unos pocos años después de la muerte de Hargreeves, su Umbrella Academy vuelve a estar dispersa. Número Cinco se ha convertido en un arma contratada; Luther, fuera de forma, corre por las calles de Tokio mientras que Diego va en su búsqueda; Vanya continúa su terapia física tras haber recibido un disparo en la cabeza; Allison trata de rehacer la vida de su familia, y nadie quiere ni hablar de lo Klaus está a punto de...». Esta es la sinopsis que Gerard Way y Gabriel Bá han preparado para Hotel Oblivion, pero a esto hay que sumarle los misterios que «The Umbrella Academy» dejó sin resolver en Netflix. ¿Está muerto Ben? ¿Cómo murió y por qué envejece? ¿Tiene algo que ver con que nadie quiere hablar con Klaus? ¿Qué tiene que hacer Vanya para controlar sus poderes?

Netflix ha asegurado que pronto tendremos más noticias sobre el casting de la segunda temporada. Es decir, va a haber nuevos personajes. Si echamos un vistazo a los cómics, hay un sinfín de posibles nuevas incorporaciones (siempre y cuando Blackman esté de acuerdo con ellas, que para eso es él quien tiene la última palabra). Atomic Survivor (un interesante aliado de Número Uno y Número Dos en Tokio) o Quinn Calhoun (un peculiar cowboy y superviviente de Vietnam que habita un Oeste distópico) podrían ser alguna de ellas. Continuaremos informando.