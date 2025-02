UGT pide que Imanol Arias no vuelva a TVE «bajo ningún concepto» y desvela lo que cobra el actor

El «calentón» de Imanol Arias «no puede quedar en un simple 'lo siento, no volverá a pasar'», reclama UGT , «porque las falsedades vertidas sobre RTVE y todos sus trabajadores y trabajadoras son demasiado graves e injustas como para ser superadas por unas simples disculpas». En su respuesta, el sindicato desvela incluso lo que cobra el actor por capìtulo y por temporada.

El sindicato ha difundido este domingo un comunicado, a partir de las declaraciones del protagonista de 'Cuéntame', luego arrepentido , en el que asegura que no pueden «permanecer inmunes a tanto dolor y sufrimiento por parte de quien, al parecer, no parece muy dispuesto a marcharse por su propio pie, renunciando a sus más que jugosos emolumentos por programa». «Imanol pide socorro al conjunto de la sociedad española, porque obviamente necesita un empujón para verse capaz de acabar con su sufrimiento. Y casi nos grita en esa desesperación por abandonar RTVE cuando afirma que 'es insoportable estar en esa cadena' ».

Datos económicos

«Nada justifica el infringir tanto sufrimiento a un ser humano, que lo es, como Imanol Arias», añade con ironía el sindicato. «Por eso, Imanol Arias no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE, a soportar este castigo. Hágase lo que haya que hacer con 'Cuéntame', dese el giro que haya que dar para que el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un solo segundo más».

A los representantes de UGT no les ha gustado nada que el intérprete dijera que «él ha visto a 9.000 personas sin hacer nada», «tocándose las mismísimas narices para llevárselo muerto». «La plantilla de CRTVE ronda las 6.500 personas, ojalá fuese de 9.000, porque en muchos puestos de trabajo nuestros compañeros y compañeras se las ven y se las desean para sacar adelante este servicio público».

Datos erróneos

También aluden al presupuesto de la corporación, que Arias tasa en 1.700 millones de euros, «donde solo hay 1200 millones de presupuesto ». «Debe de ser triste para un actor que cobra 47.000 euros por episodio 'alucinar' con este despilfarro de pasta entre tan numeroso ejército de la vagancia, tanto que se le 'fue la olla' y tuvo que ir a los medios para desahogarse en un exabrupto que él mismo califica ahora, tras el público enfado de su productora, de 'calentón verborreico'».

Otra de las falsedades que señala el sindicato se refiere al sueldo de los consejeros de RTVE, que «ya no gozan de salario alguno salvo las dietas para acudir a las reuniones». «Desde UGT RTVE creemos que lo que hay que cortar de raíz es la relación de RTVE con Imanol Arias, y ya dejamos el tono irónico porque el daño a esta nuestra casa es inmenso, inconmensurable . (...) No podemos permitir que se ponga en duda en un programa que durante dos décadas ha sido y es tan emblemático para RTVE, un programa que ni siquiera en los peores momentos para lo público de este servicio público fue cuestionado».

La nota termina llamando «desagradecido» a Imanol Arias, «un actor que se hizo y se forjó en y gracias a esta casa, a la que se lo debe todo, y que ahora vomita un montón de basura sobre ella. Un actor con gravísimos problemas fiscales, con tremendas irregularidades en sus obligaciones con 'lo público', y que debería ocuparse de dar explicaciones a la sociedad en lugar de arrojar estiércol sobre ella. Y vemos también a un señor demasiado bien pagado, indecentemente bien pagado por 'lo público' y que, en su infinito desagradecimiento, se ha llevado supuestamente la pasta a donde hiciese falta con tal de eludir su coste fiscal».

«Insistimos, hágase lo que haya que hacer, pero la CRTVE no puede seguir ni un minuto más con quien falsea tanto la realidad en su perjuicio. Y tampoco con quien manifiesta tan abiertamente su rechazo a lo público, ya que espera 'no volver en mucho tiempo a nada público'. Que así sea, que se vaya ya y que no vuelva jamás ».