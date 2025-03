Philip Roth, Baby Yoda y La Veneno: todas las series que se estrenan en España durante marzo

Después de un febrero de regresos nacionales («Vergüenza», «Las chicas del cable») e internacionales («Better Call Saul», «Outlander»), marzo presenta mayores novedades con jugosas importaciones de la HBO original, que mezcla a David Simon con Philip Roth ; el adelantado aterrizaje de Disney+ con su niña bonita «The Mandalorian» (Baby Yoda) y el definitivo adiós a las retorcidas y longevas «Cómo defender a un asesino» y «Mentes criminales».

Día 1 . Regresa la abogada Annalise Keating (Viola Davis) para ajustar cuentas con sus descarriados pupilos y despedir «Cómo defender a un asesino» . AXN Now estrena de golpe los primeros nueve episodios de la sexta y última temporada de este título marca Shonda Rhimes. Para los más tradicionales, AXN emitirá un episodio por semana a partir del domingo 8, alrededor de las once y media de la noche. La ficción se encuentra ahora mismo de parón invernal en Estados Unidos y no regresará hasta el próximo 2 de abril para emitir sus últimos seis episodios y finalizar el 14 de mayo.

Día 2 . Estrenada en 2018 en Estados Unidos, SundanceTV trae a nuestro país, el próximo lunes (22.05), la primera temporada de la indie «This Close» , enésima ficción sobre la vida de dos mejores amigos en una gran ciudad estadounidense como Los Ángeles, pero con giro inclusivo: ambos son sordos y él es homosexual. Tras la emisión semanal de los seis episodios, estrenará el próximo 13 de abril la segunda parte.

Día 3 . HBO España importa la segunda temporada de la británica «Liar» y la estadounidense «Bendita paciencia» («Breeders»), nueva incursión cómica del canal FX en el mundo de la paternidad con Martin Freeman («Sherlock») como creador y protagonista. Ambas, a ración semanal. Movistar Series importa la tercera temporada de «Animado Presidente» , que continuará satirizando la política estadounidense; un episodio (son diez) cada martes. La cuota europea corresponde a Filmin con el thriller danés «Darkness: La huella del crimen» , que comparte punto de partida (chica desaparecida) con otros títulos del género.

Día 4 . HBO España recupera del Canal+ francés el drama político «Baron Noir» (2016) con el estreno de su tercera temporada, emitida durante febrero en el país vecino.

Día 5 . Un jueves eclipsado por HBO España, que estrena dos títulos más de FX: la comedia «Dave» , sobre un rapero veinteañero; y «Devs» , la enigmática serie de ciencia ficción de Alex Garland («Aniquilación», «Ex Machina»). La plataforma también trae, en su mismo día del estreno, «Pares y nones» («Noughts and Crosses»), drama de la BBC ambientado en una realidad alternativa en la que el racismo se invierte . Más títulos: Netflix descubre la tercera temporada de la animada «Castlevania» y Cosmo, la cuarta del policíaco francés «Tándem» (20.00 horas).

Día 6 . La actividad «online» de los viernes es mayor: cuarta temporada de «Better Things» (la segunda post -Louis C.K. ) en HBO España; la internacional «ZeroZeroZero» y la española «Caronte» en Amazon; la renovada antología «Amazing Stories», de Steven Spielberg , en Apple TV+; y títulos internacionales, pero menores en Netflix: la segunda parte de la animada «Paradise PD» y la tercera temporada de la turca «Hakan, el protector» .

Día 10 . En su línea escandinava, Filmin estrena la comedia negra «Exit» , sobre el paisaje financiero noruego .

Día 11 . Aunque Netflix suele reservarse sus mejores títulos para los viernes, estrena en miércoles la tercera temporada de «On My Block» .

Día 13 . Viernes con sabor español: tercera temporada de «Élite» (Netflix) y segunda año de «Justo antes de Cristo» (Movistar+). Para quienes quieran algo internacional: segundas temporadas de la bruta y rusa «Igor» (XTRM) y de la ensalada de géneros surcoreana «Kingdom» (Netflix), que también presenta la islandesa «Los asesinatos del Valhalla», la noruega «Viaje sangriento» («Bloodride») y la holandesa «Mujeres de la noche».

Día 16 . Tras su emisión dominical en EE.UU., HBO España estrena la tercera temporada de «Westworld» (con sabor valenciano), y Movistar+, la segunda de «Black Monday» . Cosmo estrena el thriller canadiense «The Wall» (22.00).

Día 17. El día D. Tras finiquitar «The Deuce» este otoño, David Simon regresa a HBO para adaptar «La conjura contra América», la reimaginación política de Philip Roth. La plataforma estrena también la segunda temporada de otra reimaginación, la de «Roswell, New Mexico». Filmin aporta su granito británico con «Pure», comedia sobre sexo y salud mental protagonizada por una veinteañera.

Día 19 . Netflix saca en jueves la autobiográfica «Feel Good» , sobre la vida de una humorista canadiense (Mae Martin) en Londres mientras hace frente a su sobriedad y a una nueva relación sentimental con una mujer.

Día 20 . Viernes de artillería pesada para el gigante de Ted Sarandos, que saca la serie de corte fantástico «Carta al rey» , con Andy Serkis; y la miniserie biográfica «Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma» , que ya viene con un Oscar bajo el brazo: el de su actriz protagonista, Octavia Spencer . Ese mismo día, aunque de tapadillo, repesca del canal USA Network «Rétame» («Dare me»), en la línea de «Euphoria» y puesta por las nubes por los críticos estadounidenses.

Día 24 . Otro día D . El de la plataforma Disney+, que aterriza en nuestro país tras llevar varios meses operando en Estados Unidos. Lo hace con títulos inéditos, pero familiares para diferentes generaciones: dos series que amplían el universo «Star Wars» (el debut de «The Mandalorian» y el aplazado desenlace de «The Clone Wars» ) y otra que resetea «High School Musical» con giro autorreferencial; también habrá hueco para «Diario de una futura presidenta». Al rescate saldrá Filmin con la miniserie holandesa de 2017 «Riphagen, el carnicero holandés» .

Día 23 . Netflix se pone en modo alemán con «Freud», que pone al padre del psicoanálisis a resolver crímenes en la Viena de finales del siglo XIX.

Día 25 . AXN emite a las 23.00 horas el final de la longeva «Mentes criminales» , cuya decimoquinta temporada –de solo diez capítulos– está emitiendo desde enero.

Día 27. Netflix despide el mes con la tercera temporada de la oscura «Ozark» , la prima fea de «Breaking Bad». Durante su año y medio de parón, la serie ha logrado dos Emmys: mejor actriz de reparto (Julia Garner) y mejor dirección (Jason Bateman) en drama. Por su parte, Calle 13 emite la segunda temporada de «La forense» .

Día 29 . Como anticipo a las elecciones parlamentarias gallegas y vascas, TNT España devuelve a primera línea al político Juan Carrasco ( Javier Cámara ) para protagonizar la secuela de «Vota Juan»: «Vamos Juan» . Ese mismo domingo, Atresplayer Premium estrena «Veneno» , la nueva y anticipada serie de Los Javis («Paquita Salas»), sobre el auge y caída de la vedette trans Cristina Ortiz.

Día 31 . Para acabar el mes, Filmin rescata la última adaptación de «Guerra y paz» (2016), a cargo de la BBC. Paul Dano, James Norton y Lily James encabezan este título de seis entregas y rostros tan british como la estadounidense Gillian Anderson y el norirlandés Stephen Rea.