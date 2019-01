Personajes que desaparecieron de sus series sin dejar rastro ni ninguna explicación

Actualizado 15/01/2019 a las 01:47

La realidad televisiva que se ha adueñado de la pequeña pantalla a día de hoy es de lo más compleja, aunque en ella tienen un peso cada vez mayor las series. Proyectos televisivos que año tras año son más variados y diversos. Ficciones que no dejan de subir el nivel, con historias muy trabajadas, personajes muy elaborados y guiones de lo más estudiados. Sin embargo, algunas de ellas esconden situaciones de lo más rocambolescas en sus historias, que intencionadas o no, suponen todo un quebradero de cabeza para los televidentes. También para los guionistas, que en muchas ocasiones no saben cómo terminar con un personaje y optan por la vía rápida: cortar por lo sano.

Comenzando por «La que se avecina». La exitosa serie española, heredera de «Aquí no hay quien viva» es una de las comedias más vistas en televisión. Sin embargo, hay personajes que dejaron de aparecer sin ninguna explicación. Ocurrió con Blanca Neruda (Mónica Pérez), amiga de Raquel Villanueva (Vanesa Romero) y que se mudó a vivir a Mirador de Montepinar, la urbanización en la que se centra la ficción. Sin embargo, al finalizar la segunda temporada, se desvaneció sin dejar rastro ni ninguna explicación. Desapareció de la serie, sin más. Un movimiento que ni siquiera la actriz pareció comprender. «Nadie entendió la salida de mi personaje. Ni el público, ni yo tampoco», desveló en una entrevista con eCartelera.

Manera de proceder que, sin embargo, la serie repitió con otros personajes que tuvieron bastante peso en las primeras temporadas de la ficción. Fue el caso del vendedor Eric Cortés (Elio González), que trabajaba en la constructora que edificó el inmueble de la serie pero que no volvió a aparecer tras la segunda temporada. También de María Teresa Valverde (Gemma Cuervo), personaje principal de la serie en las cuatro primeras temporadas pero que también desapareció de golpe. Nadie más la ha vuelto a mencionar en las seis temporadas que se han emitido después. Igual que pasa con Patu (Natalia Hernández), la mejor amiga de Maite Figueroa (Eva Isanta) y que dejó de aparecer sin más tras la cuarta tanda de episodios.

Blanca (Mónica Pérez), junto a Raquel (Vanesa Romero) en «La que se avecina»

«Breaking Bad», una de las series más reconocidas de todos los tiempos, tampoco queda exenta de personajes que desaparecieron sin más, como sucedió con los dos guardaespaldas de referencia de Saúl Goodman (Bob Odenkirk): Patrick Kuby (Bill Burr) y Huell Babineaux (Lavell Crawford). Es inolvidable la imagen de ambos tumbados sobre aquella cama formada por cientos de fajos de dólares en «Buried», el décimo capítulo de la quinta temporada, pero poco más se conoce de ellos a partir de entonces. Kuby apareció por última vez en la ficción dos episodios después, en el duodécimo, a falta de cuatro para el final de la serie, cuando les dice a Saúl y a Walter White (Bryan Cranston) que ha sido incapaz de encontrar a Jesse Pinkman (Aaron Paul). Nada más se supo sobre él a partir de entonces. Aunque más inquietante es lo que pudo suceder con Huell, que aparece por última vez sentado en un banquillo esperando para ser interrogado. Pero en los otros tres episodios restantes no se le volvió a ver. Ambos, eso sí, aparecen ahora en «Better Call Saul», «spin-off» de «Breaking Bad».

Kuby (Bill Burr) y Huell (Lavell Crawford), sobre su cama de billetes en «Breaking Bad» - AMC

Otra de las ficciones del momento, «The Terror», también de AMC como «Breaking Bad», cuenta en su primera temporada con muchos personajes que dejan de salir repentinamente. Claro, que es una serie basada en la historia real de la Expedición Franklin, un grupo de expedicionarios británicos que, a mediados del siglo XIX, se embarcó a bordo de dos de los mejores buques del momento, el HMS Erebus y el HMS Terror, en busca del conocido como Paso del Noroeste. Ninguno de ellos regresó con vida al Reino Unido en la historia real, pero en la serie muchos desaparecen sin dejar rastro. Así sucede con el teniente Henry T. Le Vesconte (Declan Hannigan), así como con soldados como el desdichado William Heather (Roderick Hill), que dejan de aparecer en la serie sin más. Lo mismo que ocurre con el teniente Edward Little (Matthew McNulty), de los oficiales con mayor peso en la trama. Aunque en este caso, el personaje sí que vuelve a aparecer en el último episodio, cuando el capitán Francis Crozier (Jared Harris) y Lady Silenciosa (Nive Nielsen) encuentra al grupo de expedicionarios. Diferente, por su parte, es lo que le sucede al sargento Solomon Tozer (David Whalmsley). Su personaje es uno de los instigadores del motín contra Crozier, liderado por el sanguinario Cornelius Hickey (Adam Nagaitis). Sin embargo, se desconoce lo que ocurre con su personaje al final de la primera temporada de la serie, aunque (evitando entrar en «spoilers»), se puede intuir.

«Homeland» a «Cosas de casa»... y «Qué vida más triste»

En «Homeland», por su parte, los guionistas hicieron desaparecer sin dejar rastro al personaje de Jessica Brody (Morena Baccarin) al final de la tercera temporada. Igual que sus dos hijos, Chris (Jackson Pace) y Dana (Morgan Saylor). Lo mismo que sucedió en «Anatomía de Grey» con Erica Hahn (Brooke Smith), que dejó la serie sin más explicaciones tras romper con su pareja, la doctora Callie Torres (Sara Ramírez).

También dejaron de salir en su serie, de un día para otro, dos personajes de «Aquellos maravillosos 70»,: Laurie Forman (interpretada por la malograda Lisa Robin Kelly) y Tina Pinciotti (Amanda Fuller), ideados para el elenco principal pero que abandonaron la ficción repentinamente. Lo mismo que ocurrió con Tom Milligan (Tom Ellis) en «Doctor Who», que desaparece de la serie tras fracasar al pedirle matrimonio a Martha Jones (Freema Agyeman). En «You», la nueva serie de Netflix que está arrasando en todo el mundo, Edwin (Michael Perk), el padre de la protagonista Guinevere Beck (Elizabeth Lail), se despide de su hija y deja de aparecer. Y a juzgar por lo que pasa al final de la primera temporada de la ficción, no parece que los espectadores vayan a volver a saber de él en las próximas entregas. Por su parte, Monica Dawson (Dana Davis) también desaparece sin más tras la tercera temporada de «Héroes», la ficción protagonizada por Ali Larter.

Judy Winslow también «desapareció» de «Cosas de casa»

Algo parecido a lo que pasó en «Cosas de casa» con Judy Winslow (Jaimee Foxworth), la hija pequeña de Carl (Reginald VelJohnson) y Harriette Winslow (Jo Marie Payton), que dejó de aparecer repentinamente en la exitosa comedia. Y con varias de las chicas de las que se enamora Borja Pérez, el protagonista de la aplaudida serie de La Sexta «Qué vida más triste», en la que se da vida a sí mismo. En ese aspecto, Cristina Jimeno, exnovia de Borja, y Verónica (Verónika Moral) también se esfuman repentinamente, aunque en el caso de esta última, en la serie se comenta que se ha ido a vivir a Punta Cana. También deja de salir de golpe José Luis (Txubio Fernández de Jáuregui), mejor amigo de Agustín (Santi Ugalde), el padre de Borja.

Los casos de «Los Serrano», «House of Cards»... y de los personajes que «mudan» de piel

En «Los Serrano», ocurre algo similar con Candela (Nuria González), la mujer de Fiti (Antonio Molero), aunque en esta ocasión sí que se comenta que la mujer abandona a su familia y se va a vivir a Canarias. Igual que en «House of Cards», la exitosa serie de Netflix que eliminó de un plumazo a su protagonista Frank Underwood (Kevin Spacey)tras las acusaciones de abusos sexuales vertidas contra su persona en el último año y medio. El universo seriéfilo es inabarcable, por lo que seguro que hay más casos de personajes que hayan desaparecido sin dejar rastro de la noche a la mañana.

Más común, aunque también extraño, es ver que un personaje «muda» de piel y pasa a ser interpretado por otro intérprete. Uno de los mayores ejemplos de ello se puede ver en «Cuéntame», la longevísima serie española, con el personaje de Inés Alcántara. Un papel que comenzó a interpretar Irene Visedo, pasando posteriormente a Pilar Punzano y después, de nuevo a Visedo. Curiosamente, su hermana en la ficción, María también cambiará de actriz en la nueva temporada, pues Carmen Climent sustituirá a Paula Gallego. Lo mismo que ocurre en «Juego de Tronos» con Dickon Tarly, que comenzó siendo interpretado por Freddie Stroma y pasó luego a Tom Hopper. Lo curioso y divertido de ello, no obstante, es que ambos actores no se parecen nada entre sí.