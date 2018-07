Las peores series de la primera mitad de 2018 según la crítica

«Krypton»

La serie basada en el origen de Superman parece no haber convencido a los usuarios de la plataforma online. Tan solo le han brindado un 4,9 de media, siendo la mayoría de votos tirando hacia el aprobado justito. Sobre el tema que intenta tratar puede resultar curioso, al tratarse de una serie sobre Superman pero en la que no aparece el héroe de Marvel.

En concreto, el tema versa en torno a la historia de su abuelo, que habitaba en el planeta Krypton, y su historia que desesncadena la llegada del mítico héroe de capa roja hasta nuestro planeta. Según el diario «The Guardian», «Muestra ciertos destellos, pero no tiene suficiente trasfondo interesante para hacer que merezca la pena».

«L.A. - Vegas»

La serie de Fox fue estrenada los primeros días del año, y parece que, para muchos, acababa de aparecer la peor ficción del año. Con una valoración de un 4,8sobre 10 en Filmaffinity, parece que la crítica fue tremendamente dura con la serie.

En un intento de comedia, una serie de inadaptados viajaban de Los Ángeles hacia Las Vegas para intentar reconducir sus vidas. La serie se centra en los viajes de ida y de vuelta. Y parece que, aunque la distancia de vuelo en si dura una hora en la vida real, la distancia se le hizo eterna para la crítica. El periodista de The Hollywood Reporter afirmó que ver los episodios «fue una tortura» y para el New York Post la serie «no se esfuerza en por resultar inteligente o refrescante».

«Siren»

La serie de HBO se estrenó a principios del año y la opinión experta parece coincidir bastante con la de los espectadores. Aquellos que se han atrevido a verla le han dado un 4,7 de media. La serie se basa en la historia de Ryn, una joven que llega al puesto costero de Bristol Cove, en donde existe la leyenda de que fue el hogar de las sirenas. Sin embargo, con la aparición de Ryn se desata una lucha entre el hombre y las sirenas.

La serie ha sido considerada por los críticos como mala, aunque no le han brindado la misma crueldad que a la de «L.A. - Vegas». Para el experto de Indiewire, «los espectadores tendrán que aceptar la estupidez de la trama y de cada suceso».

«Torya: La caída de una ciudad»

La miniserie de la BBC y distribuida por Netflix consta de ocho episodios y, para más de uno, no debería de haber tenido ninguno. De media, tiene una valoración de un 4,5. En ella se intenta hacer una reconstrucción de la caída de Troya, pero la crítica ha sido muy negativa con ella.

«Está tan lejos de algo que Sófocles podría reconocer que deberían haberla llamado "Las verdaderas amas de casa de Ilium"», aseguran desde The Times, y desde The Independient aseguran que no necesita de esos ocho capítulos para desarrollar la historia que nos cuenta.

«Loser»

La serie de la plataforma Flooxer es una de las menos aceptadas en el público. La creación de Soy una pringada, de la mano de Los Javis, no ha resultado del agrado general del público. Tanto es así que tiene una valoración de 4,1 puntos. De hecho, la mayoría de opiniones vierten hacia un mismo lugar: Se parece demasiado a «Paquita Salas».

El tono de humor de la Pringada no es del gusto de todos, y parece que la serie no ha calado entre el público. Sin embargo, las valoraciones también salvan al personaje de Jedet, que es considerado como lo mejor de a ficción.

«La verdad»

Con un 3,8 de valoración de los usuarios, la serie protagonizada por Lydia Bosh y Jon Kortajarena parece no haber terminado de cuadrar entre los espectadores de Filmaffinity. A ello, además, se le tendría que sumar el cabreo manifiesto que lo seguidores de la ficción mostraron a través de redes sociales cuando la emisión fue cancelada de manera abrupta por un partido del Mundial de Fútbol.

La serie sobre el misterio que envuelve a la desaparición de Paula García parece no haber terminado de convencer a los usuarios de la plataforma que, además, han votado mayoritariamente a que merece la nota de 3, mostrándose lejos incluso del aprobado.

«Cuerpo de Élite»

La ficción de Atresmedia tampoco ha salido especialmente bien parada por la crítica de Filmaffinity. Los usuarios la han valorado con un 3,7, aunque la mayoría de usuarios le han dado tan solo un punto a la serie protagonizada por Cristina Castaño y Canco Rodríguez.

La comedia tiene su origen en la película del mismo nombre, que también estuvo producida por la cadena de San Sebastián de los Reyes, cosechando buenos datos de taquilla. A esta serie, además, la audiencia no le fue siguiendo en exceso, cosechando más de 4 millones de espectadores en su primer episodio, pero despidiendo la temporada con tan solo 1.800.000 televidentes.

«Fugitiva»

La ficción de Televisión Española tampoco tuvo demasiada buena suerte. Aunque estaba protagonizada por Paz Vega, parece que ella misma fue uno de los grandes errores de la misma. Según varios expertos, la manera en la que interpreta el papel «complica la credibilidad de la serie». De hecho, aseguran, no tenía un mal guión la serie, pero el error estuvo a la hora de plasmarlo sobre el celuloide.

Desde el estreno, la baja audiencia era premonitoria del descalabro progresivo que fue cosechando. El primer episodio fue seguido por un 10,3% de la cuota de pantalla, pero semana tras semana continuaba descendiendo. En su último capítulo consiguió ser la opción del 8,5% de los espectadores.

«Edha»

La serie argentina de Netflix no ha conseguido triunfar en nuestro país. Bajo la dirección y guión de Daniel Burman, se desarrolla la historia de Edha, una exitosa diseñadora de moda y madre soltera se cruza con un modelo inmigrante que le resulta increíblemente atractivo, y que pondrá en juego todo lo que había conseguido hasta la fecha.

De hecho, esta es la primera producción del país latinoamericano para Netflix, y el público de allí está tan descontento como el español, que le ha ofrecido un 3,2 de media. Tanto es así que la serie se convirtió en trending topic en Argentina por la cantidad enorme de críticas que se empezaron a suceder en cascada tras el estreno.