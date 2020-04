Pedro Pascal: «Siempre imaginé a mi madre como la princesa Leia»

Actualizado 21/04/2020 a las 06:56

Aunque el pequeño «Baby Yoda» (el Niño) sea, sin decir una palabra, el protagonista absoluto «The Mandalorian», la primera serie de televisión del universo Star Wars con actores de carne y hueso (y chatarra), la mayor parte de la acción recae sobre Mando, a quien da vida Pedro Pascal (Santiago de Chile, 1945). Bajo la armadura, el actor conocido por su papel en «Narcos» y «Juego de tronos» interpreta a un cazarrecompensas huérfano, adoptado por los mandalorianos, con una moral ambigua y un particular sentido del deber, que se juega más de una vez el tipo por proteger a un pequeño bebé de la misma especie que Yoda en el que parece que habita la Fuerza. «Los que han creado esta marioneta son gente verdaderamente talentosa, ver como interactúa es mágico», reconoce el actor en pleno confinamiento, en una videollamada con varios medios internacionales en la que participó ABC. Aunque la parte de vídeo acabó rápido: «No querréis ver mi look de cuarentena», bromeaba con buen humor Pascal.

Al mando de esta ficción original de la plataforma Disney+, que ya ha emitido seis de los ocho episodios de la primera temporada, está el veterano Jon Favreau. «La premisa era usar lo antiguo para crear algo nuevo», admite Pascal. Por eso, cuando él pidió referentes, aparecieron inmediatamente los wéstern de Sergio Leone. «Me hablaron del Hombre sin nombre de Clint Eastwood. El punto de partida era intentar mezclar este mundo de ciencia ficción con la suciedad y el paisaje de las cintas de Sergio Leone. Por supuesto, también está ese carácter solitario de los personajes de moral ambigua. A partir de ahí, los directores te colocan en su propio mundo, pero todo comenzó con los italianos», plantea el intérprete.

Para llevarse a Mando a su terreno, pensó en la historia de su familia, que huyó de Chile tras el golpe de Estado de Pinochet. «Mis padres también huyeron de un imperio. Yo siempre me imaginé a mi madre como la princesa Leia. También me sentí muy emocionado al ver cómo Mando había sido rescatado y adoptado por los mandalorianos, creo que eso llegará a mucha gente.

Cuatro Mandos

Lo más complicado de meterse en la piel de Mando sea, quizás, la parte técnica. «Hay como cuatro Mandos», reconoce Pedro Pascal, incluyendo a los dobles de acción que han trabajado con él, bajo la armadura. «Me han dado una oportunidad única para centrarme en la expresión corporal y comprobar cómo un gesto de una mano o la cabeza puede ser tan importante como un diálogo. Y luego está la voz y cómo mostrar sentimientos con ella bajo una armadura. Lo último son las volteretas, correr por el campo las armas... En esto último no soy tan malo», confiesa entre risas . Para trabajar estos escenarios digitales, donde la tecnología exige movimientos muy precisos, reconoce, ha sido básica su formación teatral. «Mucha gente no lo sabe, pero cuando me gradué en Nueva York empecé en el teatro, y pasé años en obras más o menos buenas. Eso es algo muy físico, y me sirvió para acordarme cómo puede comunicar el cuerpo», añade.

Acostumbrado a participar en series que se convierten en fenómenos, Pedro Pascal reconoce que entrar en el mundo de Star Wars es como formar parte de un «gran club». «Me siento muy acogido, apoyado y protegido por los fans. Es un sentimiento muy especial, en realidad te sientes muy bien», apunta. «En realidad soy parte de un gran puzle que la gente disfruta. Soy uno más, me esfuerzo como todos».

Aunque no puede hablar demasiado del futuro de «The Mandalorian», la segunda temporada ya estaba grabada cuando estalló la crisis del coronavirus, por lo que podría mantener su estreno, previsto a finales de 2020. Ojalá la Fuerza les acompañe para entretener con algunos episodios más.