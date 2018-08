Actualizado 28/08/2018 a las 10:00

Netflix parece haber encontrado su gallina de los huevos de oro en series de corte juvenil como «The innocents», ya disponible en la plataforma. Entre el reparto de esta ficción sobre la fuga de una joven con poderes sobrenaturales (Sorcha Groundsell) y su primer amor (Percelle Ascott), destaca Guy Pearce, protagonista del filme de culto «Memento», que da vida a un misterioso hombre cuya mayor prioridad es ayudar a un grupo de mujeres noruegas que sufren el mismo «superpoder» que la huidiza adolescente.

«Habla sobre la identidad y madurar», detalla el actor Guy Pearce (50 años), en conversación telefónica con ABC. «Me pareció muy interesante que el director, Farren Blackburn, no quisiera tratarlo de una manera típica de la ciencia ficción», recuerda el intérprete sobre la serie, que se rodó a caballo entre Reino Unido y Noruega. La trama, en línea con «The OA» (también de Netflix), se decanta por las consecuencias realistas de un hecho extraordinario: cómo los tórtolos se enfrentan al hecho de que ella sea una «cambiaformas», como la Mística de «X-Men».

Pearce, que ganó en 2011 un Premio Emmy por su trabajo en la miniserie «Mildred Pierce», es uno de los muchos ejemplos de grandes nombres del cine (Nicole Kidman, Julia Roberts, Penélope Cruz) que se han pasado a la ficción seriada en los últimos años. ¿Es la «pequeña pantalla» un refugio? «La calidad de la televisión ha aumentado muchísimo durante los últimos años. Somos actores, simplemente queremos ir a donde esté el buen trabajo». Para Guy Pearce, el punto de inflexión fue la crisis económica: «Cuando los grandes presupuestos del cine pasaron a la televisión, los actores se mudaron obviamente al sitio donde estaban los guiones más interesantes». Además de «Mildred Pierce» (HBO), Pearce ha participado en la miniserie sobre activismo LGBT «When We Rise» (HBO España) y la saga detectivesca «Jack Irish».

El actor reconoce, sin embargo, que ha rechazado más proyectos de los que ha aceptado. Y no se arrepiente de ello. «Nunca he buscado nada específico. Siempre espero y veo lo que se me presenta en el camino, ya sea una película, una obra de teatro o una serie. Es muy peligroso buscar algo específico», comenta. Dos son los elementos que le empujan al «Sí»: el director del proyecto y un personaje complejo, independientemente del tiempo que aparezca en pantalla. Hay un notable «pero»: «Si te soy sincero, no quiero interpretar a un personaje durante mucho tiempo». Pese a prodigarse en la pequeña pantalla, Pearce no pasa mucho tiempo delante del televisor: «En mi tiempo libre siempre me apetece más componer música».

Y en todo este maremágnum audiovisual, Netflix lleva cinco años produciendo series propias cuyas temporadas íntegras ofrece a sus usuarios en modo bufet. «Lo bonito es que la gente tiene la oportunidad de ver algo así de la manera que quiera», defiende. «Yo me crié en un mundo en el que ver algo en televisión por la noche, teniendo que esperar cada semana, puede ser maravilloso, pero también frustrante si no puedes llegar a la noche para verlo».