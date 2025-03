'Al otro lado del instituto' o cómo enseñar a tener miedo a los más jóvenes

Se estrena en Disney+ la antología de ocho episodios 'Al otro lado del instituto ', inspirada en las novelas de R.L. Stine . Brujas, extraterrestres, fantasmas y dimensiones paralelas surgen en cada uno de los capítulos de esta primera temporada producida por Seth Grahame-Smith y el mismo Stine. «Llevo años intentando adaptar esta franquicia a la televisión. No se trata de asustar a la audiencia, sino de disfrutar de la emoción del miedo. Es un espacio controlado donde el gore y el trauma no tiene lugar porque sabemos que nuestra audiencia es muy joven. Es una lección para introducir a los más jóvenes en el género de terror y que puedan verlos sin problemas en el futuro. Desde luego, se van a asustar, a sentir nerviosos y sorprendidos, pero dentro de unos límites».

Stine , prolífico autor de obras de terror para jóvenes como las series 'Pesadillas' y 'La calle del terror' , lleva más de 35 años asustando a lectores adolescentes. «Creo que la serie encaja dentro de las historias de terror que yo escribo porque son únicas. Hemos intentado unir dentro de una estructura una iniciación al miedo con historias que tocan el corazón; en ese lugar seguro, los pequeños reconocen en el miedo una emoción nueva. Para mí, después de escribir tanto, conseguir caminos distintos para asustar a los jóvenes es un triunfo y así entiendo yo esta serie».

Los creadores se basaron en sus famosas novelas para producir la primera temporada, abordando problemas que sufren los adolescentes, como el acoso escolar o la presión social a través de tramas sobrenaturales. «Ese fue uno de los desafíos divertidos para mí. El mayor atractivo fue trabajar con Stine, un autor a quien he admirado desde mi adolescencia y que me acompañó con sus novelas mientras crecí. Como productor me obligué a honrar su universo dentro del universo de Disney . Soy un artista que no quiere apoyarse ni en las convenciones del género ni en las convenciones del terror a las que estamos acostumbrados, así que pedí a los guionistas que fueran atrevidos, que dieran un componente real y emocional a cada uno de los episodios sin que fueran sangrientos o traumáticos», explicó Grahame-Smith .

En el mes de Halloween, Disney+ apuesta por asustar a su público más joven. «Queríamos que cada una de estas historias pudiera relacionarse con una situación en la vida real de un joven que va al instituto», dijo Grahame-Smith .

Un episodio de la serie se centra en la ansiedad, otro en la amistad de una adolescente de color, otro se centra en el dolor. «Efectivamente, queríamos indagar cuáles eran las áreas que más temen en su vida diaria los adolescentes. El mundo de Stine es un lugar seguro para que estos espectadores exploren el terror sin miedo», agregó Grahame-Smith .

Esta primera temporada consta de ocho episodios, pero si Disney+ quiere más, el productor está listo para complacerlos. «Si Disney+ quiere otra temporada, ya la tengo desarrollada en mi mente, hay como cinco temporadas más de historias que quiero contar, pero esa es la decisión del estudio». Cada episodio presenta a los espectadores un nuevo elenco de personajes que deben emprender un viaje de autodescubrimiento a un mundo sobrenatural. Entre los actores protagonistas encontramos a Mckenna Grace , Lexi Underwood y Nasim Pedrad . «Debo confesar que hay un par de episodios que son mis favoritos. Uno de ellos se titula '¿Qué bruja?', donde se revela que las brujas realmente existen y la chica protagonista es la única bruja de una escuela secundaria. Ella está sola hasta que aparece su prima, que es aún más bruja, algo que la avergüenza por completo. Creo que es un guión muy ingenioso y maravillosamente interpretado que me hizo reír mucho. El otro habla del típico matón de barrio. Todo el mundo tiene un matón en su vida. Este matón, es increíble, porque es muy original», apuntó Stine.

El terror sigue siendo el género más versátil y prolífico de las plataformas que aprovechan el filón de Halloween para lanzarse sin vergüenza a aterrorizar al público.